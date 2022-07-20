375 tane F-35 alacaklar! Bu neyin habercisi?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), F-16 gibi F-35 gibi savaş uçaklarının üreticisi Amerikan şirketi Lockheed Martin ile 375 adet F-35 savaş uçağı alımı için 30 milyar dolarlık anlaşma imzaladı.

Pentagon'dan William LaPlante konu ile ilgili yaptığı açıklamada; "Lockheed Martin ile 375 adet F-35 partisi satın alımı için anlaştığımızı ifade etmekten memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Söz konusu anlaşmanın yaklaşık olarak 30 milyar dolar civarında olduğu belirtildi.

Pentagon'un 2019 yılında imzaladığı üç yıllık toplu satın alma, 478 adet F-35 savaş uçağı içindi ve o dönemde üretici firma olan Lockheed Martin’in daha büyük miktarlarda bileşen satın alarak maliyetlerini yaklaşık yüzde 8 azaltarak 34 milyar dolara düşürmesine olanak sağlamıştı. Yeni toplu alım sözleşmesinin de, yine üreticinin toplu bileşen alımına imkan vererek maliyetlerin düşürülmesi için yapıldığı belirtildi.

F-35 Ortak Program Ofisi İcra Kurulu Başkanı ve ABD Hava Kuvvetleri Korgeneral Mike Schmidt ise yaptığı açıklamada, "F-35, Savunma Bakanlığı envanterindeki en ölümcül ve ölçeklenebilir yeteneklerden biridir. Bu nedenle yapılan sözleşme hem ABD hem de müttefikleri için oldukça önemli bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar üretilen F-35 sayısı

F-35 Müşterek Program Ofisi, 2030 yılına kadar NATO üyesi ülkelerde 400'den fazla F-35 savaş uçağının görevde olmasını hedefliyor. Halihazırda program, ABD hariç 15 ülkenin katılımıyla devam ediyor. Şu ana kadar çoğunluğu ABD'ye olmak üzere 820'den fazla F-35 teslimatı gerçekleştirildi.

540.000+ uçuş saatini geride bırakan F-35, dünya genelinde 35 farklı hava üssüne konuşlanmış durumda. Program kapsamında yaklaşık 1700 pilotun ve 12500 bakımcının eğitimi tamamlandı.

Türkiye'ye verilmesi gereken F-35'lerin son durumu

Üretilen 820'den fazla F-35 arasında, Türk Hava Kuvvetleri için üretilen ancak teslim edilmeyen 6 adet F-35 de bulunuyor.

Türkiye'nin S-400 alımı sebebi ile ilk olarak Türk Hava Kuvvetleri için üretilen 6 adet F-35'in teslimatını askıya alan ABD, akabinde ise bu uçakları kendi hava kuvvetlerinin envanterine katmak için yasal karar çıkartmıştı. Ancak "uçaklar tam anlamıyla envantere alındı mı?", "alındıysa ne zaman alındı?", "hangi filoya katıldı?" gibi bir çok sorunun cevabı bilinmiyor.

KAYNAK: HABER7, M5