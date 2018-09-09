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37 sene sonra en güçlüsü olacak! Tahran dönüşü Türkiye'ye kritik davet

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'nın Çin ile ortaklaşa gerçekleştirdiği Vostok 2018 Tatbikatı'na Türkiye'nin de davet edildiğini açıkladı.

09 Eylül 2018 Pazar 15:35
37 sene sonra en güçlüsü olacak! Tahran dönüşü Türkiye'ye kritik davet

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile olan üçlü zirvesi için gittiği Tahran'dan dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönüş uçağında Suriye'de siyasi çözümden ABD ile olan ilişkilere kadar önemli konularda açıklamalarda bulundu.

"AMERİKA DA BUNU GÖRÜYOR"

Erdoğan, Suriye’nin başına gelenlerin arkasında Doğu Akdeniz’deki doğalgaz rezervleri olduğu söylemleri anımsatılarak Akdeniz’e ilişkin sorular üzerine, Türkiye’nin hem bölgedeki gelişmeleri izlediğini hem de kendi değerlendirmelerini yaptığını kaydetti. Erdoğan, halen Akdeniz’de Rusya’nın tatbikat yaptığını anımsatırken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da tatbikatlar hakkında bilgi verdi.

Denizde yapılan tatbikatın 25 gemiyle, 30 noktadan başladığını, gemilerin üzerinde gerçek mühimmat, 20-25 km menzile sahip füzeler olduğunu anlatan Akar, "Amerika da bunu görüyor. Yani tatbikat önem taşıyor" ifadesini kullandı.

Akar, önümüzdeki günlerde yapılacak Vostok-2018 tatbikatına Türkiye’nin de davet edildiğini ve halen katılımın değerlendirildiğini açıkladı. Rusya’nın 11-17 Eylül arasında Çin ve Moğolistan’la Sibirya’da yapacağı ortak tatbikata 300 bine yakın Rus askeri katılacak.

TATBİKAT NE İFADE EDİYOR?

Rus Savunma Bakanlığı kaynakları, Vostok 2018 Tatbikatı’nın yaklaşık 300 bin personelin katılımıyla bir rekor kıracağını ve kuvvet hazırlama seviyesi ile meşhur Sovyet Zapad-81 Tatbikatı’ndan bu yana en güçlü caydırıcılığı görünür kılacağını belirtiyorlar. Açık-kaynaklı veriler, yaklaşık 36 bin kara harp platformu ile bin kadar uçağın tatbikata katılacağını; Merkez ve Doğu askeri bölgelerinin, Hava İndirme Birlikleri’nin, Kuzey ve Pasifik donanmalarının faaliyette aktif rol alacağını ortaya koyuyor.

Çin askeri birliklerinin yaklaşık 3 bin 200 personel, 30 döner-kanatlı unsur ve 900 kadar kara harp platformu ile tatbikata katılacak olması büyük önem arz ediyor. Sovyetler Birliği döneminde genel bir çatışmanın eşiğine kadar gelen iki silahlı kuvvetlerin bugün birlikte Vostok Tatbikatı gerçekleştirecek olması hem ABD’ye bir mesaj niteliği taşıyor hem de Moskova ile Pekin arasındaki askeri stratejik işbirliğinin geldiği aşamayı gösteriyor.

(Yeni Şafak)

 

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 15:35
  1. Rus Savunma Bakanlığı
  2. Vostok 2018 Tatbikatı
  3. Sovyet Zapad-81
  4. Sovyetler Birliği
  5. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  6. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
  7. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  8. ABD
  9. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  10. Doğu Akdeniz
  11. Hava İndirme Birlikleri
  12. Sovyet Zapad-81 Tatbikatı

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