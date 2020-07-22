37. Olağan Kurultay'a sayılı günler kala İlhan Cihaner'in ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm itirazlara rağmen yapmakta ısrar ettiği kongre bu hafta sonu gerçekleşecek. Daha önce Kılıçdaroğlu'na karşı aday olan İlhan Cihaner'in ardından Prof. Dr. Tolga Yarman da adaylığını açıkladı.

Cihaner'in adaylığını Akbaş duyurmuştu

CHP'nin 25-26 Temmuz'da yapacağı 37. Olağan Kurultayı için hazırlıklar sürerken, genel başkan adaylığı ve partinin en üst yönetim organı olan Parti Meclisi (PM) için de kulisler hareketlendi.

'Gelecek İçin Biz' grubu Yürütme Kurulu Üyesi Örgütlenmeden Sorumlu Murat Akbaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 37. Kurultay'ı öncesi yaptığı açıklamada PM üyesi İlhan Cihaner'in Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olacağını açıklamıştı.

Yeni rakip Yarman basın açıklaması yapacak

Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha çıktı. CHP Onur üyelerinden Prof. Tolga Yarman, adaylığını açıklayarak bugün saat 11.00'de, CHP Genel Merkezi'nde basın açıklaması düzenleyeceğini duyurdu.

Parti içinde eski milletvekili ve parti yöneticilerinden oluşan 'Onur Kurulu' üyelerinin kurultay alanına alınmayacağı, ancak alan dışına üstü kapalı bir çadır kurularak burada ağırlanabilecekleri ifade edilmişti. Bu karara onur üyelerinden tepki gelmişti.