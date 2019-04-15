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Seçim 2019 Sayfası

37 milyon Fransız, Macron’a karşı

Sarı Yeleklilerin 5 aydır durdurulamayan eylemleri, sözde Ermeni soykırımı üzerinden Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak isteyen ve seçilmiş Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro’ya istifa çağrısında bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un koltuğunu sallıyor. Yapılan son anketlere göre; 37 milyon Fransız, Sarı Yeleklileri destekliyor ve Fransa’yı demokrasi düşmanı, yaşanmaz bir yer olarak görüyor.

15 Nisan 2019 Pazartesi 09:31

 Muhammet Kutlu  Ankara 

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sarı yeleklilerin eylemlerini 5 aydır durduramıyor.  22. haftasına giren eylemlerde önceki gün yine 80 bin kişi sokaklarda gösterip yapıp ortalığı savaş alanna çevirdi. Yapılan son anketlerde, Fransa’da internet kullanıcılarının dörtte üçünü teşkil eden yaklaşık 37 milyon kişinin sarı yeleklileri desteklediği ortaya çıktı. Aynı oranda kullanıcı da, Fransa’yı demokrasi düşmanı ve yaşanmaz bir yer olarak görüyor. Ülkede büyük bir çoğunluk gelecekten kaygı duyuyor. İnternet kullanmayan kesimin yüzde 75’i de sarı yeleklileri gönülden desteklediğini belirtiyor. Ancak insanlar açıktan sarı yeleklileri destekleyip Fransız polisinin hedefi olmayı göze alamıyor. Macron’un Fransız polisine göstericilere karşı gerçek mermi kullanma izni vermesi ise, Fransa’nın hem ekonomik hem de sosyal çöküşünü perdelemek için alınmış ümitsiz bir tedbir olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan, Macron’un, Fransa’da bir kısım lobilerin desteğini almak ve iç kargaşadan kurtulmak için Türkiye’yi sözde Ermeni soykırımı konusunda tahkir etmeye çalışması da popülist yaklaşım olarak değerlendiriliyor.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 09:31
  1. Ankara
  2. Fransa Cumhurbaşkanı Macron
  3. sarı yelekliler
  4. Fransa
  5. sözde Ermeni soykırımı

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