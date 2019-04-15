37 milyon Fransız, Macron’a karşı

Muhammet Kutlu Ankara

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sarı yeleklilerin eylemlerini 5 aydır durduramıyor. 22. haftasına giren eylemlerde önceki gün yine 80 bin kişi sokaklarda gösterip yapıp ortalığı savaş alanna çevirdi. Yapılan son anketlerde, Fransa’da internet kullanıcılarının dörtte üçünü teşkil eden yaklaşık 37 milyon kişinin sarı yeleklileri desteklediği ortaya çıktı. Aynı oranda kullanıcı da, Fransa’yı demokrasi düşmanı ve yaşanmaz bir yer olarak görüyor. Ülkede büyük bir çoğunluk gelecekten kaygı duyuyor. İnternet kullanmayan kesimin yüzde 75’i de sarı yeleklileri gönülden desteklediğini belirtiyor. Ancak insanlar açıktan sarı yeleklileri destekleyip Fransız polisinin hedefi olmayı göze alamıyor. Macron’un Fransız polisine göstericilere karşı gerçek mermi kullanma izni vermesi ise, Fransa’nın hem ekonomik hem de sosyal çöküşünü perdelemek için alınmış ümitsiz bir tedbir olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan, Macron’un, Fransa’da bir kısım lobilerin desteğini almak ve iç kargaşadan kurtulmak için Türkiye’yi sözde Ermeni soykırımı konusunda tahkir etmeye çalışması da popülist yaklaşım olarak değerlendiriliyor.