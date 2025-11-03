  • İSTANBUL
Recep Yeşil
Recep Yeşil Giriş Tarihi:
37 maçta 14 galibiyet yeterli olmadı! Konyaspor'da Recep Uçar dönemi bitti

Süper Lig takımlarından Konyaspor, 2024-2025 sezonunun 11. haftasında göreve başlayanRecep Uçar ile yollarını ayırdı

Konyaspor, Teknik Direktör Recep Uçar ile yollarını ayırdı.

Konyaspor’un resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teknik Direktörümüz Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Recep Uçar ve teknik heyetine teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

37 maç, 14 galibiyet

2024-2025 sezonunun 11. haftasında göreve başlayan Uçar, bu sezonun 11. haftasında takımdan ayrıldı. Trendyol Süper Lig’de yeşil-beyazlı ekibin başında 37 maça çıkan Uçar, bu maçlarda 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda Konyaspor 50 gol atma başarısı gösterirken, kalesinde 49 gol gördü. Konyaspor geçen sezonu 46 puanla 11. sırada tamamlarken, bu sezon ise 11. haftası oynanan Trendyol Süper Lig’de 14 puanla 8. sırada yer aldı. Recep Uçar’ın başında olduğu Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak, geçen sezon yarı final oynama başarısı gösterdi.

