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Dünya 37 kişiye idam cezası! Aralarında ABD ve Avrupa vatandaşları da var
Dünya

37 kişiye idam cezası! Aralarında ABD ve Avrupa vatandaşları da var

Yeniakit Publisher
2024-09-14 01:00:00 -
37 kişiye idam cezası! Aralarında ABD ve Avrupa vatandaşları da var

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde darbe teşebbüsü suçlamasıyla yargılanan ve aralarında ABD, Belçika, İngiltere ve Kanada vatandaşlarının da bulunduğu 37 kişiye idam cezası verilmesi kararlaştırıldı.

BBC'nin haberine göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'ye karşı darbe girişimi suçlamasına ilişkin 51 sanığın tutuklu yargılandığı dava mahkemece karara bağlandı.

Aralarında ABD, Belçika, İngiltere ve Kanada vatandaşlarının da bulunduğu 37 kişi mahkemece idam cezasına çarptırıldı, 14 kişi ise beraat ederek serbest bırakıldı.​​​​​​​

KDC'de, 19 Mayıs'taki darbe girişimi güvenlik güçlerince engellenmişti.

Başkent Kinşasa'nın Goma bölgesinde güvenlik güçleri ile silahlı kişiler arasında çıkan çatışmada darbe teşebbüsünde bulunanların bazıları öldürülmüş, 51 kişinin de askeri mahkemede yargılanmasına başlanmıştı.

 

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Yorumlar

sahan

işte adalet bizimkiler korkak vekil

ismet

Türkiye kongo cumhuriyeti kadar etmez. Avrupanın korkusuna idam kanununu çıkaramıyor degil idam kararı versin derme çatma anayasa mahkemesi.
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