  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel 37 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aktüel

37 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris, Datça ve Bodrum ilçesi açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-24 00:37:00 -
37 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris, Datça ve Bodrum ilçesi açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Ekipler, lastik bot içerisindeki 22 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik botuna aldı. Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Datça ilçesinde, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen can sallarındaki 12 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Bodrum açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 3 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay