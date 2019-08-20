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3600 gün emekliliğinde yaş şartı var

Murat Özdamar, bir okurumuzun kadın sigortalıların emeklilik yaşına ilişkin gazetemize yönelttiği soruyu cevapladı.

20 Ağustos 2019 Salı 13:00
3600 gün emekliliğinde yaş şartı var

Soru: 3600 gün prim üzerinden emeklikte tüm şartları yerine getiren Kadın sigortalı 54 yaşında mı emekli olur yoksa 58 yaşında mı emekli olur. Konu hakkında yardımlarınızı bekler iyi çalışmalar dilerim. İbrahim A.

Cevap: İlk defa 8.9.1999 tarihi öncesi sigortalı olan kişiler 3600 gün primle emekli olabilir. Bu durumda olan erkeklerin emeklilik yaşı 55-60 yaş aralığında kadınların emeklilik yaşı ise 50, 52, 54, 56 veya 58 olabilir. Burada yaşı belirleyen unsur; 15 yıl sigortalılık süresinin tamamlandığı tarih, 3600 gün primin dolduğu tarih ve kadın ise 50 erkek ise 55 yaşını tamamladığı tarihlerdir. Bu üç şartın gerçekleşmesi yani en sonuncu tarihe bakılarak kişinin 3600 günden emeklilik yaşı bulunur. Burada en ileri yaş için bir pratik yöntem söyleyelim. 23.5.1961 tarihinden sonra doğan kadınlar veya önce doğmuş olsa bile 3600 gün primini 23.5.2011 tarihinden sonra tamamlayan kadınlar kesin olarak 58 yaşında emekli olur denilebilir. 23.5.1959 tarihinden sonra doğan erkekler ve yine 3600 gün primini 23.5.2011 tarihinden sonra tamamlayan erkeklerin emeklilik yaşı kesin olarak 60 olmaktadır.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 13:00
  1. 3600 gün prim
  2. Kadın sigortalı
  3. erkeklerin emeklilik yaşı
  4. kadınların emeklilik yaşı
  5. sigortalılık süresi
  6. emeklilik yaşı

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