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3600 emekliliğinde sigorta başlangıcı önemli

Murat Özdamar ve Muhammet Resuloğlu, bir okurumuzun 3600 emekliliğine ilişkin gazetemize yönelttiği soruyu cevapladı.

07 Şubat 2019 Perşembe 12:56
3600 emekliliğinde sigorta başlangıcı önemli

Soru: Sigorta başlangıcım 7.6.1981 doğumlu bayanım. Toplamda 3583 gün prim ödemem bulunuyor. Doğum tarihim ise 14.9.1965. Ben 3600 gün primle kaç yaşında emekli olabilirim? Aynur G.

Cevap: Sigorta başlangıcı 8.9.1981 öncesi olan kadınlar 3600 gün primle 50 yaşında, sigorta başlangıcı 8.9.1976 olan erkekler ise 3600 gün primle 55 yaşında emekli olabiliyor. Yani sigorta başlangıcı 8.9.1981 öncesi olan kadınlarla 8.9.1976 öncesi olan erkekler 3600 gün primle emeklilikte kademeli olarak 60 yaşa uzanan artıştan etkilenmiyorlar. 3600 gün primi tamamladıktan sonra sigortalı çalışmanız varsa çalıştığınız işten ayrılarak emeklilik talebinde bulunmanız halinde 50 yaşınız tamam olduğu için emekli maaşı bağlanacak.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 12:56
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  7. 3600 gün primi
  8. sigortalı çalışma
  9. emeklilik talebi
  10. emekli maaşı

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