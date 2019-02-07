3600 emekliliğinde sigorta başlangıcı önemli Murat Özdamar ve Muhammet Resuloğlu, bir okurumuzun 3600 emekliliğine ilişkin gazetemize yönelttiği soruyu cevapladı.

Soru: Sigorta başlangıcım 7.6.1981 doğumlu bayanım. Toplamda 3583 gün prim ödemem bulunuyor. Doğum tarihim ise 14.9.1965. Ben 3600 gün primle kaç yaşında emekli olabilirim? Aynur G. Cevap: Sigorta başlangıcı 8.9.1981 öncesi olan kadınlar 3600 gün primle 50 yaşında, sigorta başlangıcı 8.9.1976 olan erkekler ise 3600 gün primle 55 yaşında emekli olabiliyor. Yani sigorta başlangıcı 8.9.1981 öncesi olan kadınlarla 8.9.1976 öncesi olan erkekler 3600 gün primle emeklilikte kademeli olarak 60 yaşa uzanan artıştan etkilenmiyorlar. 3600 gün primi tamamladıktan sonra sigortalı çalışmanız varsa çalıştığınız işten ayrılarak emeklilik talebinde bulunmanız halinde 50 yaşınız tamam olduğu için emekli maaşı bağlanacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.