3600 ek göstergeyle emekli ikramiyesi ve emekli maaşı ne kadar artacak?

3600 ek göstergede son gelişmeler hem kamu çalışanları hem de emekliler tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Öğretmenlerimizin haklarını güvence altına alacak bir Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarmak için hazırlıklarımızı tamamladık, meclis sürecinin ardından yürürlüğe girecek bu kanunla mevcut hakları korunan öğretmenlerimize ilave mali ve sosyal haklar da sağlıyoruz. Artık yürüttükleri görevi bir kariyer mesleği olarak tamamlanacak öğretmenlerimize 3600 ek gösterge başta olmak üzere sağlayacağımız tüm hakların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” ifadesinde bulunurken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 Ek gösterge ile ilgili çalışmayı 6 ay içinde Meclis'e getireceğiz.

Memurlar 3600 ek gösterge ile ne kadar maaş alacak?

Memurlar 3600 ek gösterge çalışmasının sonucunu bekliyor. Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı, devlet memurlarının maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Ek gösterge arttıkça maaş da artıyor. TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, 3600 ek gösterge konusuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. “Belirli gruplara ve meslek kategorilerine eğer 3600 ek gösterge gelirse, bundan hem çalışanlar, memurlar hem de emeklililerin istifade edebileceklerinin altını çizen Prof. Dr. Cem Kılıç, "Kabaca söylüyorum aylıklarda yüzde 20-25'ler civarında bir artışa neden olacağı ifade ediliyor.

3600 ek gösterge ile emekli ikramiyesi ne kadar olacak?

Sadece mevcut çalışanların aylıklarında değil, emekli aylıklarında da hatta daha da önemlisi emekli ikramiyelerinde de artışa neden olacak. Özellikle 2000 sonrasında emekli olanlar açısından kaba bir hesapla 3600 ek gösterge sistemi devreye girerse ikramiyelerde 20-25 bin liraya varan bir farklılık ortaya çıkacak" diye konuştu.