3600 ek göstergede son durum gelişmesi var mı? 3600 ek gösterge zammı ne kadar olacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 5 Ekim Salı günü toplanarak Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve Depremlerin Zararlarının En Aza İndirilmesi için Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu'nu ele alacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 5 Ekim Salı günü toplanacak. Komisyonda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Düzenlemeyle, mükelleflerin vergiye uyumlarını gözeten, vergi güvenliğini artıran, sosyal adaleti ve rekabet ortamını güçlendiren, yatırımları teşvik edip ihtilafları sonlandıran ve vergi uygulamalarında öngörülebilirliği sağlayan değişikliklerin hayata geçirilmesi için çeşitli vergi kanunlarında değişiklikler yapılacak.

Kanun teklifi ile "küçük esnaf" olarak ifade edilen ve 850 bin civarında olan mükellef grubunun kazançları gelir vergisinden istisna tutulacak. Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası getirilecek. Tarımsal destekleme ödemeleri gelir vergisinden istisna tutulacak ve bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak. Elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek, vergi incelemesi uzaktan yapılabilecek. Meclis’in belirlenen takvimine göre 3600 ek gösterge genel kurula geleceğine ilişkin bir düzenleme görünmüyor.

3600 ek gösterge zammı ne kadar olacak?

3600 ile memur maaşları ne kadar olur? Ek gösterge düzenlemesi hayta geçirilirse ikramiye ve maaşlara yüzde 20 oranında artış olarak yansıması bekleniyor. Gösterge artışı emekli ikramiyelerinde de 17 bin ila 27 bin lira arasında artış yaratacak.

Ek gösterge memurun maaşını yükselten bir parametre. Ancak ek gösterge, Emekli Sandığı'na tabi memurun görev aylığı tutarını çok az yükseltmesine (yaklaşık olarak 20-50 TL arası) karşın, emekli aylığını yaklaşık 800-1.000 lira arasında artırıyor.

Ek göstergesi 2200 olan Emekli Sandığı'na tabi 25 yıl hizmeti olan bir memurun ek göstergesi 3600'e çıkarsa 3 bin 765 lira olan emekli aylığı 4 bin 723 liraya çıkacak. Dolayısıyla emekli aylığında 957 lira artış oluyor. Aynı durumda 30 yıl hizmeti olan memurun ise 4 bin 16 lira olan emekli maaşı 5 bin 38 liraya çıkacak ve 1.021 lira bir artış olacak.

Ek göstergesi 3000 ve 25 yıl hizmeti olan bir memurun ek göstergesi 3600'e yükselirse 3 bin 873 lira olan emekli maaşı 4 bin 723 liraya çıkacak. Yani 849 lira artış olacak. Aynı durumda 30 yıl hizmeti olan memurun ise 4 bin 132 lira olan emekli maaşı 5 bin 38 liraya yükselecek ve 906 lira bir artış olacak. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600’e çıkacak.