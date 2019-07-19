0553 313 94 23

3600 ek gösterge son durum son dakika ne zaman çıkacak?

3600 ek gösterge son durum son dakika, 3600 ek göstergede son durum, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge meclise geldimi, 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor, 3600 ek gösterge ne zaman meclise gelecek? soruları merak ediliyordu. Meclis çalışmalarını tamamlaması bekleniyor. Başta 3600 ek gösterge olmak üzere süresiz nafaka yasası, ceza indirimi af yasası, yeni hal yasası gibi çalışmaların yeni yasama yılında ele alınması bekleniyor. AK Parti'den 3600 ek gösterge artışına ilişkin son açıklama geldi. Peki 3600 ek gösterge Meclis'e ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

19 Temmuz 2019 Cuma 16:51
3600 ek gösterge son durum son dakika ne zaman çıkacak?

3600 ek gösterge son durum son dakika, 3600 ek göstergede son durum, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge meclise geldimi, 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor, 3600 ek gösterge ne zaman meclise gelecek? soruları merak ediliyordu. Meclis çalışmalarını tamamlaması bekleniyor. Başta 3600 ek gösterge olmak üzere süresiz nafaka yasası, ceza indirimi af yasası, yeni hal yasası gibi çalışmaların yeni yasama yılında ele alınması bekleniyor. AK Parti'den 3600 ek gösterge artışına ilişkin son açıklama geldi. Peki 3600 ek gösterge Meclis'e ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri için sözü verilen 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge son dakika gelişmesi. Meclis tatile giriyor. 3600 ek gösterge bekleyen binlerce kişi 3600 ek gösterge son durum ne olduğunu merak ediyor. 18 Temmuz Perşembe son dakika 3600 ek gösterge haberleri. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yaptığı açıklamalarda TBMM’den geçen Torba Yasası’nın neleri içerdiğini, 3600 ek gösterge maddesinin olmadığını dile getirdi. Faik Öztrak 3600 ek gösterge artışına ilişkin şunları söyledi: “Bu Torba Yasa’ya bakıyorum vatandaş için, sıkıntı içinde olan, tenceresi boş olan vatandaş için yapılmış hiçbir şey yok. Bu Torba Yasa’da bazı devlet memurları için 3600 ek gösterge yok. Bu Torba Yasada Emeklilikte Yaşa Takılanların sorunları halledilmiyor. Bu Torba Yasa’da gerçekten asgari ücretle artık geçinemeyen vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak bir takım vergi düzenlemeleri de yok”

3600 ek gösterge Meclis'e ne zaman gelecek?

3600 ek gösterge artışında son durum ne? 3600 ek gösterge öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri gibi çok sayıda memuru yakından ilgilendiriyor. 3600 ek gösterge için çalışanların beklentileri devam ederken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Muhalefetin “3600 ek gösterge”, “yargı reformu paketi” gibi konular ele alınmadan Meclis’in tatile çıkmasına getirdiği eleştirilerle ilgili görüşü sorulan Ömer Çelik, Meclis’in çalışma takvimiyle ilgili bir değerlendirme yapıldığını ve kararın verildiğini belirtti. Bu konunun milletvekillerinin Meclis’teki mesaileri çerçevesinde değil başka hazırlıklarla birlikte değerlendirildiğini anlatan Çelik, bahsedilen konuların bazılarının yeni döneme kalabileceğini ancak bunun “yürürlükten kalktığı” manasına gelmeyeceğini vurguladı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 16:51
  1. 3600 ek gösterge artışında son durum ne?
  2. 3600 ek gösterge Meclis'e ne zaman gelecek?
  3. 3600 ek gösterge son durum nedir
  4. 3600 ek gösterge son durum kimleri kapsıyor
  5. 3600 ek gösterge son durum ne zaman verilecek
  6. 3600 ek gösterge ne demek
  7. 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor
  8. 3600 ek gösterge son durum 2019
  9. 3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak
  10. 3600 ek gösterge son durum akit

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pençe-2 Harekatında bir askerin şehit olması
    1. Pençe-2 Harekatında bir askerin şehit..
    2. Merkez beklenti anketini açıkladı
    3. Afyonkarahisar Kent Konseyi yeni..
    4. Halime Hatun Türbesi’nin içler acısı..
    5. Kuzey Kore medyasından ticari..
    6. Buğdayın atası siyez yaygınlaştırılacak
    7. Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
    8. Siirt’te 5 milyon 320 bin liraya..
    9. Greyder yüklü tır şarampole..
    10. Başkan Ataç ziyaretlerine devam ediyor
    11. Altının kilogramı 260 bin liraya..
    12. Eski Vali Tuna’dan Milletvekili..
    13. Tarihi kentin simgeleri duvarlara..
    14. Ahmet ve Mehmet Altan ile Nazlı Ilıcak..
    15. Uzman Çavuş Şaraldı, son yolculuğuna..
    16. Pençe-2 Harekatı’nda yaralanan asker..
    17. ABD heyeti Türkiye'ye gelecek!
    18. Gübre çukuruna düşen eşekler kepçeyle..
    19. New York borsası yükselişle açıldı
    20. 3600 ek gösterge son durum son dakika..
    21. Hatay’da orman yangını
    22. Türkiye'den Afganistan'daki terör..
    23. Bakan Turan’dan Kuzey Çevreyolu vurgusu
    24. LGS Bozüyük birincisi oldu
    25. Gaziantep savunmasını anlatan..
    26. Tefecilik operasyonunda 9 gözaltı
    27. GTB, hububat emtia merkezi fizibilite..
    28. Dünya Gençler Yelken Şampiyonası
    29. Yankesiciler güvenlik kamerası..
    30. Polisten temizlik personeline şüphe..
    Rusya'dan Türkiye'ye bir teklif daha: Teslimata hazırız
    Rusya'dan Türkiye'ye bir teklif daha: Teslimata hazırız
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı