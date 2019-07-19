3600 ek gösterge son durum son dakika ne zaman çıkacak?

3600 ek gösterge son durum son dakika, 3600 ek göstergede son durum, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge meclise geldimi, 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor, 3600 ek gösterge ne zaman meclise gelecek? soruları merak ediliyordu. Meclis çalışmalarını tamamlaması bekleniyor. Başta 3600 ek gösterge olmak üzere süresiz nafaka yasası, ceza indirimi af yasası, yeni hal yasası gibi çalışmaların yeni yasama yılında ele alınması bekleniyor. AK Parti'den 3600 ek gösterge artışına ilişkin son açıklama geldi. Peki 3600 ek gösterge Meclis'e ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri için sözü verilen 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge son dakika gelişmesi. Meclis tatile giriyor. 3600 ek gösterge bekleyen binlerce kişi 3600 ek gösterge son durum ne olduğunu merak ediyor. 18 Temmuz Perşembe son dakika 3600 ek gösterge haberleri. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yaptığı açıklamalarda TBMM’den geçen Torba Yasası’nın neleri içerdiğini, 3600 ek gösterge maddesinin olmadığını dile getirdi. Faik Öztrak 3600 ek gösterge artışına ilişkin şunları söyledi: “Bu Torba Yasa’ya bakıyorum vatandaş için, sıkıntı içinde olan, tenceresi boş olan vatandaş için yapılmış hiçbir şey yok. Bu Torba Yasa’da bazı devlet memurları için 3600 ek gösterge yok. Bu Torba Yasada Emeklilikte Yaşa Takılanların sorunları halledilmiyor. Bu Torba Yasa’da gerçekten asgari ücretle artık geçinemeyen vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak bir takım vergi düzenlemeleri de yok”

3600 ek gösterge Meclis'e ne zaman gelecek?

3600 ek gösterge artışında son durum ne? 3600 ek gösterge öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri gibi çok sayıda memuru yakından ilgilendiriyor. 3600 ek gösterge için çalışanların beklentileri devam ederken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Muhalefetin “3600 ek gösterge”, “yargı reformu paketi” gibi konular ele alınmadan Meclis’in tatile çıkmasına getirdiği eleştirilerle ilgili görüşü sorulan Ömer Çelik, Meclis’in çalışma takvimiyle ilgili bir değerlendirme yapıldığını ve kararın verildiğini belirtti. Bu konunun milletvekillerinin Meclis’teki mesaileri çerçevesinde değil başka hazırlıklarla birlikte değerlendirildiğini anlatan Çelik, bahsedilen konuların bazılarının yeni döneme kalabileceğini ancak bunun “yürürlükten kalktığı” manasına gelmeyeceğini vurguladı.