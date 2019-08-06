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3600 ek gösterge son durum ne? Toplu iş sözlemesinde 3600 ek gösterge var mı

3600 ek gösterge son dakika haberleri merak edilmekte. Hükümetin seçimler öncesinde sözünü verdiği polis, hemşire, öğretmen ve din görevlisinin 3600 ek gösterge artışına yönelik çalışmaların ne zaman sonlanacağı merak ediliyor. Meclis’te geçmesi beklenen 3600 ek gösterge geçmedi ve şimdi gözler yeni yasama dönemine çevrildi. 3600 ek gösterge artının yapılması için gözler bir yandan da toplu sözleşmede 3600 ek gösterge verilecek mi? Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'den memura toplu sözleşme görüşmelerine yönelik olarak yeni bir açıklama geldi.

06 Ağustos 2019 Salı 21:21
3600 ek gösterge son durum ne? Toplu iş sözlemesinde 3600 ek gösterge var mı

3600 ek gösterge son dakika haberleri merak edilmekte. Hükümetin seçimler öncesinde sözünü verdiği polis, hemşire, öğretmen ve din görevlisinin 3600 ek gösterge artışına yönelik çalışmaların ne zaman sonlanacağı merak ediliyor. Meclis’te geçmesi beklenen 3600 ek gösterge geçmedi ve şimdi gözler yeni yasama dönemine çevrildi. 3600 ek gösterge artının yapılması için gözler bir yandan da toplu sözleşmede 3600 ek gösterge verilecek mi? Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'den memura toplu sözleşme görüşmelerine yönelik olarak yeni bir açıklama geldi.

3600 ek gösterge son dakika haberleri. Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 3600 ek gösterge, kamu çalışanları hakları, sözleşmeli kamu personeli durumları ile beraber yardımcı hizmetler konusuna yaptığı değerlendirmede bulundu. Kahveci’nin toplu iş sözleşmesinde 3600 ek gösterge açıklaması şu şekilde: “Vergi dilimleri bizim için önemli bir başlık, adaletli bir vergi sistemi istiyoruz. 3600 ek gösterge konusunda taahhüt verildi ama hala bir adım atılmadı. Onlarca kanun çıktı ama bu konu hala gündemde yok. Biz konfederasyon olarak bu konuda çalışma yaptık TBMM’ de duruyor. Bu başlıklar toplu sözleşme masasında bir takvime bağlanmalı, beklentiler karşılanmalı. İnsanlar emekli olmak için bu kanunun çıkmasını bekliyor. Alacakları emekli ikramiye ve maaşlarında nispeten artışlar olacak.”

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 21:21
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