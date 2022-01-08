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Ekonomi 3600 ek gösterge son durum | 3600 ek gösterge ne zaman çıkar?
Ekonomi

3600 ek gösterge son durum | 3600 ek gösterge ne zaman çıkar?

3600 ek gösterge çıkacak mı son durum | Milyonların merakla beklediği 3600 ek gösterge konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamalarda bulundu. Peki, Vedat Bilgin 3600 ek gösterge için ne söyledi? 3600 ek gösterge ne zaman çıkar 2022

Yeniakit Publisher
2022-01-08 10:52:00 -
3600 ek gösterge son durum | 3600 ek gösterge ne zaman çıkar?

Milyonların gözü kulağı 3600 ek gösterge kararında. Peki, 2022’de 3600 ek gösterge çıkacak mı?

3600 ek gösterge son durum | 3600 ek gösterge ne zaman çıkar?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cnn Türk'te açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "3600 toplu sözleşme maddesi haline getirildi. Bir önceki seçimde Sayın Cumhurbaşkanımız gündeme getireceğini söylemişti. Artık söylem olmaktan çıkardık. Geri dönüşü yok artık. Kanun hükmündedir. Bakanlık içinde çalışmalarımızı yaptık. Esas düzenlemeyi 3600 ek gösterge emekliliklerinde yapıyor. Yıllar içinde daha da artan farklılaşma var. Bakanlık içinde çalışma tamamlandı bitti. Sendikalarımızla müzakere edeceğiz. Kamunun diğer kuruluşlarıyla onlarla müzakere edeceğiz. Meclis'e ilk 6 ay içinde en geç Mayıs-Haziran'da intikal ettiririz. Bu yıl içinde tamamlanacak” dedi.

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