3600 ek gösterge son dakika 3600 ek gösterge Meclis’e geldi mi? 3600 ek gösterge artısı son durum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşirelere sözünü verdiği 3600 ek gösterge artışına ilişkin son dakika haberleri merak edilmekte. 24 Haziran seçimleri sonrası, 31 Mart yerel seçimleri ve son olarak 23 Haziran İstanbul seçimleri öncesi 3600 ek gösterge artışının çıkması için bekleyen binlerce 3600 ek gösterge taliplisinin gözü kulağı Meclis’ten gelecek son dakika 3600 ek gösterge müjdesine çevrilmişti. 2018-2019 2. Dönem ikinci Meclis yasama yılı yeni karar alınmazsa bu hafta sona erecek. Meclis’in tatile girecek olması nedeniyle 3600 ek gösterge artışı bekleyenler, umutlarını yeni yasama yılına çevirdi. 3600 ek gösterge son durum ne? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge yeni yasama yılında çıkar mı?

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

Geçen yasama döneminde ek gösterge ile ilgili bir teklif Türkiye Büyük Millet Meclisine gelmedi. Toplumsal beklenti yaratan konulardan biri de MHP'nin Şartlı Ceza İndirimi Teklifi ile gündeme gelen "af" oldu. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan yargı paketinde önemli düzenlemeler yeraldı. Buna göre infaz süresinde değişiklik, denetimli serbestlik süresinin arttırılması, tutukluluk süresinin 2 yıl ile sınırlandırılması ve 5 yılın altındaki suçlarda Yargıtay yolunun açılması gibi cezaevinden 80 bin kişinin tahliyesine yol açacak bir düzenleme hazırlığı büyük beklentiye yol açtı. Binlerce vatandaşın meraklı gözlerle beklediği 3600 ek gösterge teklifi Meclis gündemine gelmedi. Buna göre iki konu da yargı reformu ve ek gösterge düzenlemesi yeni yasama dönemine kalmış gibi görünüyor.

CHP'den yasaları çıkarmadan tatile gidilmesi teklifi

CHP Gurup Başkanvekili Özgür Özel, Mecliste Son dakika Af yasası ve ceza indirimi hakkında ki gelişmeleri değerlendirdi. CHP Gurup Başkanvekili Özgür Özel Meclis’te yaptığı konuşmasında, MHP ve AK Partiye’yi kastederek ‘’nasıl tatile gideceğini planlamış. Türkiye'de belki bunu müjde olarak görenler vardır ama bundan büyük Hüzün duyanlar varda var. Nereye gidiyorsunuz arkadaşlar, nereye gidiyorsunuz? dedi.

3600 ek gösterge ne zaman?

Özgür Özel aynı zamanda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran Başkanlık seçimleri öncesinde ‘’3600 ek göstergeyi ilk 100 günde halledeceğiz’’ diye söylediği vaatlerini hatırlatarak ‘’ 3600 ek gösterge konusunda polise, infaz koruma memuruna söz veriyorsunuz da yapmadan nereye gidiyorsunuz? Geçen sene ilk 100 günde yapacaktınız, unuttunuz! 100 günde yapacağız! 31 Mart'tan sonra yapacağız! 23 Haziran'da yapacağız! Diyerek yapmadığınız 3600 ek gösterge yasasını çıkarmadan nereye gidiyorsunuz? dedi.

Af yasasına CHP destek verecek mi?

Özel, partisinin af yasısına destek vereceğinin altını çizerek, ‘’Bizim af sözümüz yok ama macun çıktı tüpten geri girmiyor. Toplumsal mutabakat olan bir ceza indirimi mağdurun da rencide olmayacağı, rıza göstereceği bir toplumsal mutabakatın aranması, bulunması gerekiyor.” dedi.