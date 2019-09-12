3600 ek gösterge ne zaman verilecek? Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi 3600 ek göstergede son durum

3600 ek gösterge artışı ne zaman çıkacağı araştırılan konular arasında bulunuyor. 3600 ek gösterge artışı ne zaman olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği öğretmen, polis, hemşire, din görevlisinin maaşlarında artışa vesile olacak 3600 ek göstergenin ne zaman çıkacağı en çok merak edilen konuların başında gelmekte. Peki öğretmen, polis, hemşire, din görevlisinin beklediği 3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? İşte detaylar...

3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polisler için 3600 ek göstergenin çıkarılması talimatını vermişti. Sendika temsilcilerinin yanında kamu çalışanları 3600 ek gösterge artışının tüm kesimleri de kapsaması yönünde açıklamalarda bulunuyor. Peki 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? 3600 ek gösterge neden önemli? 3600 ek gösterge nedir? 3600 ek göstergede son durum ne? İşte 3600 ek gösterge. 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesiyle öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak. 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesiyle birlikte emekli ikramiyelerinin de 25 bin TL artması bekleniyor. Bu nedenle 250 bin kişinin emeklilik dilekçesini beklettiği gelen bilgiler arasında.

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

Kamu personelinin 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili taslak çalışmaların yakında dönemde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. AK Parti olarak vatandaşların ihtiyaçlarını ve beklentilerini bildiklerini aktaran AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ise 3600 ek gösterge çalışmalarının da en kısa sürede yasal olarak hayata geçeceğini dile getirdi.

3600 ek gösterge ne zaman Meclis’e gelecek?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim öncesinde 3600 ek göstergenin, Meclis çalışmalarına başladıktan sonra ilk gündeme gelecek konulardan olacağını açıklamıştı. Meclis takvimine göre, gelecek ay gündeme gelmesi öngörülen yeni düzenlemeye ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor.

3600 ek göstergeden kimler yararlanacak?

Ek gösterge yürürlüğe girdiği andan itibaren, mevcut emeklilerin aylıklarına yansıyacak. Emekli ikramiyeleri emekli olunan tarihteki ek gösterge üzerinden ödendiği için geriye doğru ek ödeme söz konusu olmayacak. Düzenleme emeklilik durumunda alınacak maaş ve ikramiyede yüzde 20'nin üzerinde artış olacak. Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla birlikte 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, din görevlisi, hemşire, polis ve idarecilerin ikramiyeleri en az 25 bin lira artacak. Yapılacak düzenlemeden emeklilerin dul ve yetimleri de yararlanacak.

3600 ek gösterge artışı maaşlara nasıl yansıyacak?

3600 ek gösterge memurların çalışırken aldıkları maaşları artırıyor. Ancak, ek göstergenin esas faydası emekli ikramiyesi ve emekli aylığında görülüyor. Ek göstergenin 3600'e çıkmasıyla, 25 yıl hizmeti bulunan kapsamdaki memurların emekli aylığı 642 TL ile 727 TL arasında artacak. Emekli aylığındaki artıştan, daha önce emekli olanlar ve bundan sonra emekli olacak kişiler yararlanacak.