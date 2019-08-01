3600 ek gösterge ne zaman verilecek? | 3600 ek gösterge son dakika

3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri merak ediliyor. 3600 ek gösterge bekleyen 247 bin polis, 925 bin öğretmen, 200 bin hemşire, 144 bin din görevlisi bulunuyor. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanı olduğu kamu heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasındaki 5'inci Dönem Toplu sözleşme görüşmeleri açılış toplantısı başladı. Toplantıda maaş artışının yanı sıra 3600 ek gösterge, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması, üniversiteli işçilerin memur kadrosuna alınması gibi talepler de konuşulacak. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? İşte detaylar...

3600 ek gösterge ne zaman verilecek?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memurların zam görüşmelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk'un açıklamasında “İnanıyorum ki burada; karşılıklı anlayış ve işbirliği içinde, demokratik bir müzakere sürecini birlikte yürüteceğiz. Her şeyden önce bizler, kamu işvereni ve kamu görevlileri olarak iki taraftan ziyade büyük bir aileyiz. Talep ve imkanları bir arada değerlendirerek makul sonucu tesis edeceğiz. 2002 yılında %48 olan sendikalaşma oranı, 2019 yılında %67’ye ulaşmış bulunuyor. Türkiye pek çok alanda olduğu gibi bu alanda da kısa zamanda büyük yol aldı." şeklinde ifadeler kullandı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplu görüşme öncesi yaptığı açıklamada 'cömert' bir teklif beklediklerini belirtip şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Biz, bu toplu sözleşmede gerçek rakamlar, piyasadaki gerçek durumlar üzerinden hareket edilmesini ve hükümetin de masaya cömert bir şekilde gelmesini bekliyoruz. Bu toplu sözleşmenin, kamu görevlileri için bir restorasyon paketi olmasını istiyoruz."

5'inci Dönem Toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. 3600 ek göstergenin ne zaman verileceğine dair şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.

Toplu sözleşme süreci 22 Ağustos'a kadar devam edecek.

3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?

Memur sendikalarınca, 3600 ek gösterge düzenlemesinin tüm kamu personelini kapsayacak şekilde genişletilmesi istenirken, düzenlemeyle öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Düzenlemeden hâlihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.

Süleyman Soylu açıklama yapmıştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3600 ek gösterge beklentisine ilişkin, "Bu sözü Sayın Cumhurbaşkanımız 24 Haziran seçimleri kampanyasında verdi ve biz sözün arkasındayız. Yapabileceğimiz en kısa zamanda bunu gerçekleştireceğiz. Bu bizim sözümüz." dedi.

Bakan Soylu, özel bir kanalda katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. İçişleri Bakanı Soylu, 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili şunları söyledi:

"3600 ek göstergeyle ilgili hükümetimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın sözüdür ve biz bunu gerçekleştireceğiz. İhtiyaç da var. Bunu da söyleyeyim. Çünkü çalışma maaşlarıyla emekli maaşları arasında fark var. Bu fark yönetilebilir bir fark değildir. Bunu biliyoruz ve sağlayacağız. Bunun oluşturduğu sıkıntılar da söz konusu. Farkındayız ve biliyoruz. Bu sözü Sayın Cumhurbaşkanımız 24 Haziran seçimleri kampanyasında verdi ve biz sözün arkasındayız. Yapabileceğimiz en kısa zamanda bunu gerçekleştireceğiz. Bu bizim sözümüz."