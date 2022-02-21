3600 ek gösterge ne oldu son dakika? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek?

3600 ek gösterge yeniden son günlerin en çok konuşulan konularından biri oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2018 yılında yaptığı açıklamada, yeni dönemde polislerin, öğretmenlerin, hemşirelerin, din görevlilerinin ve diğer idarecilerin Emeklilik ek göstergelerinde artış yapılacağını açıklamıştı. Asgari ücret zammından sonra sıranın 3600 ek gösterge artışına geleceği bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. 3600 ek gösterge artışını bekleyenlere ilişkin müjdeli haberler de gelmeye devam ediyor. Peki, 3600 ek gösterge nedir? 3600 ek gösterge kimler için ne anlama geliyor? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

Son dakika 3600 ek gösterge haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "3600 ek gösterge düzenlemesi ile öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi çalışanlarımızın ve emeklilerimizin haklarında iyileştirmeler sağlanacaktır." ded.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600'de büyük ve önemli bir adım atacağız. Kamu personeli arasındaki adaletsizlik duygusunu ortadan kaldıran bir düzenlemeyle beklentileri karşılayacağımıza inanıyorum" dedi. Hükümet ve Memur-Sen, 3600 ek gösterge gündemiyle ilk değerlendirme toplantısını yaptı. Toplantıda, hazırlanan çalışmalara dair sunum yapıldı ve Memur-Sen'in görüşleri alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, '3600'de büyük ve önemli bir adım atacağız.' dedi.

3600 ek göstergeden kimler yararlanacak?

Bakan Bilgin yaptığı açıklamada, "3600 ek göstergeyle kamu çalışanlarımızın beklentilerini karşılayacak bir düzenlemeyi yapmaya kararlıyız" dedi. Yapılacak düzenlemede polis, öğretmen, sağlık çalışanı, kamuda çalışan diğer meslek grupları ve din görevlilerini de kapsayacak şekilde çalışma gerçekleşecek.

3600 ek gösterge nedir?

3600 ek gösterge devlet memurlarının aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli rol oynar. Devlet memurlarının ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması anlamına geliyor. Bu sebepten dolayı memurlar bulundukları unvanların birinci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını talep ediyorlar. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve daha fazla emekli ikramiyesi alır.