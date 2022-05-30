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Ekonomi 3600 ek gösterge müjdesi duyuruldu
Ekonomi

3600 ek gösterge müjdesi duyuruldu

Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği 3600 ek gösterge çalışmaları tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-30 14:04:00 - 2022-05-30 14:18:38
3600 ek gösterge müjdesi duyuruldu

Milyonlarca kişinin merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi tamamlandı.

İlk görüşme 16 Şubat'ta yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında hükümet temsilcileri ve Memur-Sen yetkilileri ile bir araya geldi.

Memur-Sen, tüm memurları kapsasın dedi

3600 Ek Gösterge Komisyonu, 16 Mart'ta ise ikinci kez toplandı. Memur-Sen, düzenlemenin tüm memurları kapsamasını istedi.

2200-3600 ve 3600-4800 ek göstergeler arasında yeni kademeler getirilmesini içeren talebini komisyona sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak

Son görüşmelerin ardından 3600 ek göstergede düzenlemeler tamamlandı.

Hazırlanan taslak çalışması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

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