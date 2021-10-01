3600 ek gösterge son dakika ne zaman verilecek? 3600 ek gösterge ne oldu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Seçim Beyannamesi'ni açıklarken, “Polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkarılacağının müjdesini vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 3600 ek gösterge müjdesini yenilemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi ifade etmek istiyorum. Seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri de budur" demişti.

3600 ek göstergeyle ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Benim bildiğim bu konularla ilgili çalışmalar devam ediyor. Yeni bir bilgi yok. Bu çalışmalar tamamlandığında biz de gereken bilgiyi veririz. Şu an da o konular üzerindeki çalışmalar devam ediyor" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da “3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür. Taahhüdümüzün de sonuna kadar arkasındayız ve gerçekleştireceğiz.

3600 ek gösterge Meclis’e gelecek mi?

1 Ekim itibariyle Meclis çalışmaya başladı. Meclis’in yeni yasama yılına başlamasıyla birlikte 3600 ek gösterge bekleyenler ek gösterge yasasının bu yasama yılında çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 3600 ek gösterge beklentisine ilişkin bir soruya, "Adaletsizlikleri ortadan kaldırmak ve çalışma hayatındaki barışı tesis etmek en büyük siyasi hedefimiz oldu. Bugüne kadar yaptığımız bu çalışmaları, yeni yasama döneminde de doğru ve evrensel değerlere uygun olarak hayata geçirmeye devam edeceğiz." karşılığını verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memurların 3600 ek gösterge meselesini çözüme kavuşturmak için çalışma programı hazırladıklarını bildirdi. AK Partili Bülent Turan, 3600 ek göstergeye ilişkin torba yasa teklifi gündeme gelebilir'' diye konuşmuştu.

3600 ek gösterge kime verecek?

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, "3600 ek göstergenin yansıtılmasında belirli kesimler yerine tüm memurları kapsayacak bir formüle ihtiyaç var. Herhangi bir kaygıyla çalakalem bir şey yapılırsa bunun artılarından ziyade eksileri olur." dedi.

3600 ek gösterge nedir?

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli unsurlardan biridir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır. 657 sayılı Devlet Kanunu'na tabi olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu ek göstergelerin artışını bekliyor.