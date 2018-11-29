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3600 ek gösterge KPDK’da görüşülecek

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK), 3600 ek gösterge başta olmak üzere çözümü daha sonraya bırakılan konuları ele almak amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında toplantı yapacak.

29 Kasım 2018 Perşembe 10:32
3600 ek gösterge KPDK’da görüşülecek

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK), 3600 ek gösterge başta olmak üzere toplu sözleşme görüşmelerinde gündeme getirilen ve çözümü daha sonraya bırakılan konuları ele almak amacıyla 7 Aralık’ta toplantı yapacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu’nda gerçekleştirilecek toplantıya, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK yöneticilerinin yanı sıra hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanlarının da katılması bekleniyor. Bu yılki ikinci ve son toplantısını yapacak Kurulda, Memur-Sen’in 3600 ek gösterge başta olmak üzere Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, enflasyon farkıyla toplu sözleşme görüşmelerinde gündeme getirilen ve çözümü daha sonraya bırakılan konuları masaya taşıyacağı belirtildi.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 10:32
  1. Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK)
  2. ek gösterge
  3. toplu sözleşme görüşmeleri
  4. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  5. Reşat Moralı Salonu
  6. Memur-Sen
  7. Türkiye Kamu-Sen
  8. KESK
  9. Kamu Görevlileri Sendikaları
  10. Toplu Sözleşme Kanunu

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