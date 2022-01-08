3600 ek gösterge için tarih verildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, CNN TÜRK’te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge ile ilgili merak edilen açıklamayı yaptı ve Mayıs-Haziran ayını işaret etti.

“Ek gösterge kanun hükmündedir"

Bilgin, “3600 toplu sözleşme maddesi haline getirildi. Bir önceki seçimde Sayın Cumhurbaşkanımız gündeme getireceğini söylemişti. Artık söylem olmaktan çıkardık. Geri dönüşü yok artık. Kanun hükmündedir. Bakanlık içinde çalışmalarımızı yaptık. Esas düzenlemeyi 3600 ek gösterge emekliliklerinde yapıyor.

Mayıs-Haziran'da Meclis'te

Yıllar içinde daha da artan farklılaşma var. Bakanlık içinde çalışma tamamlandı bitti. Sendikalarımızla müzakere edeceğiz. Kamunun diğer kuruluşlarıyla onlarla müzakere edeceğiz. Meclis'e ilk 6 ay içinde en geç Mayıs-Haziran'da intikal ettiririz. Bu yıl içinde tamamlanacak.” dedi.