3.600 ek gösterge için son turlar

Memur heyeti önceki akşam da, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya geldi. Görüşmede hâlihazırda Plan ve Bütçe Komisyonunda yer alan 3600 ek gösterge düzenlemesinin Meclis’e hızlı bir şekilde getirilmesi istendi. Ayrıca memurların diğer sorunu olan sözleşmeli personel statüsü ve yardımcı hizmetler konusu da ele alındı.

3.600 ek gösterge, 24 Haziran Genel Seçimleri öncesinde hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hem de AK Parti’nin seçim vaadi arasında yer almıştı.



Ek gösterge düzenlemesi, ilk 100 günlük eylem planında yer almazken ikinci 100 günlük eylem planında sadece öğretmenlere verileceği açıklanmıştı. Ancak memur cephesi bunun adil olmayacağını, tüm kamu personeline verilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Memur sendikaları ek göstergenin tüm kamu personeline verilmesini, bu istekleri hayata geçirilmezse bile tüm kategorilerde puan artışı talep ediyor. Memur-Sen 600 puan, Kamu-Sen ise 800 puanlık artışın sorunu çözebileceğine inanıyor. Her iki sendika ayrıca, kamuda çalışan sözleşmeli personelin aile bütünlüğünü sağlanması için ‘sözleşmeli personel’ statüsünün kaldırılmasını istiyor.



Türkiye Gazetesi