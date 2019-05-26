3600 ek gösterge genel af, ceza indirimi, kıdem tazminatı ve EYT son dakika gelişmesi var mı?

Milyonların gözü 3600 ek gösterge artışı, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası ve kıdem tazminatı fonu çalışmalarında. Türkiye gündemini bir hayli zamandır meşgul eden genel af, ceza indirimi, hal yasası kıdem tazminatı nafaka, ek gösterge ve EYT erken emeklilik yasasında son durumun ne olduğu merak ediliyor. EYT konusunda ne kadar gündemde yok denilse de milyonlarca vatandaş açısından büyük bir sorun olmakta. 24 Haziran seçimlerinden gündeme gelen 3600 ek gösterge artışı da he keza öyle. Peki genel af, ceza indirimi, hal yasası kıdem tazminatı nafaka, ek gösterge ve EYT son dakika gelişmesi var mı?

3600 ek gösterge, genel af, ceza indirimi, hal yasası kıdem tazminatı nafaka ve EYT erken emeklilik yasası üzerinde. Bu bağlamda Meclis'i yoğun günler bekliyor. 3600 ek gösterge düzenlemesinin Cumhurbaşkanlığı'nın ikinci 100 günlük eylem planında yer aldığı şekliyle sadece öğretmenleri mi kapsayacağı yoksa memur örgütlerinin talep ettiği şekilde tüm kamu personeline mi yönelik olacağı merak konusu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları" kapsamında 2019 içinde hayata geçirileceğini duyurduğu düzenlemelerin bir kısmı da Meclis'in bu yasama yılı içinde mesai harcayacağı yasalarla hayata geçirilecek. Ekonomik düzenlemeler arasında özellikle kıdem tazminatı reformu olarak adlandırılan düzenleme çalışanlar açısından büyük önem taşıyor.

Adalet Bakanlığı tarafından mevcut yargılamaları ve cezaevindeki hükümlülerin durumunu etkileyecek Yargı Reformu Stratejisi Belgesi yakın zamanda açıklanacak. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yeni yargı reformununun açıklanacağını duyurmasının ardından ceza indirimi konusu yeniden gündeme geldi. Söz konusu belgenin kamuoyu ile paylaşılmasının ardından ilgili yasal düzenlemelerin de Meclise gelmesi bekleniyor.

Bahçeli’den ceza indirimi af yasası açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli af ve ceza indirimi ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Devlet Bahçeli konuşmasını şu şekilde sürdürdü. "Önerimiz var Meclis'e de teklif verdik ve bunu rafa kaldırmayız. Bunu tekrardan görüşme imkanı olur mu diye tekrardan görüşebiliriz. Şu an 49 milletvekilimiz var bunu tek başımıza çıkartamayız ancak buna şu an ihtiyaç var. Bu bugün için olmuyorsa yarın olabilir mi diye takip edeceğiz. Şartlar olgunlaştığında bir 5 yıllık indirimle kader kurbanlarını rahatlatmaya yönelik çalışma yapacağız.'' açıklamalarında bulundu.

EYT çıkacak mı?

Meclis çalışmalarına şu sıralar yoğun bir şekilde devam ediyor. Uzun süredir gündemi meşgul eden EYT, vatandaşların yoğunlukla araştırdığı konuların başında geliyor. Vatandaşlar erken emeklilik yasasındaki son gelişmeler hakkında bilgi edinmek istiyor.

Binali Yıldırım’dan EYT çıkışı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım cuma namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı. Cami çıkışında vatandaşlarla tek tek tokalaşan Yıldırım, yoğun ilgiyle karşılaştı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Seçim koordinasyon merkezimiz bugün Eyüpsultan'da program hazırlamışlar. Bu çerçevede buradayız. Buradan programa gideceğiz" şeklinde konuştu.

Emeklilikte yaşa takılanlar için daha önce 'biraz sabır' dediği hatırlatılan Yıldırım, "Bakanlığımız çalışmalarını yapıyor" şeklinde konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yaptığı açıklamada şimdilik gündemlerinde olmadığını belirtti.

EYT ne zaman çıkacak?

Akit TV Yorumcusu ve yazar Serdar Arseven, yazısında “Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yeni formül arayışlarını” ele aldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından EYT konusunda çalışmaların sürdürüldüğü aktarılmakla birlikte, uzmanlar söz konusu çalışmanın Finlandiya Modeli olduğunu ifade etti. Geliştirilen formülle problemlerin büyük ölçüde çözüleceği belirtiliyor. Finlandiya ve Almanya’da emeklilik yaşı 65 ila 67 arasında seyrederken, Türkiye’de 2008 yılı sonrasında yaş erkekte 61 ve kadındaysa 58 olarak karşımıza çıkmakta. Finlandiya’da geliştirilen sisteme göre, emekliliğine kısa bir süre kalan bireylere alınacak maaş için her yıl yüzde 2 daha az maaş ödenmekte. Kabul eden kişiler doğrudan emekli olabilmekte ve emekliliğine iki yıl kalan bireylerden yüzde 4, üç yıl kalandan ise yüzde 6 oranında maaş kesilmektedir.

Üstelik Finlandiya’da SGK Destek Primi ödemesi yapanlar maaşını eski durumuna da yeniden getirebilmektedir. Maaş Kesintisi Yüzde 8 Olacak Uzmanlar, emekli olmasına 4 yıldan daha uzun süre kalan Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların sayısının 500 bin kadar olduğunu ifade ediyor. Finlandiya modelinin Türkiye’de uygulanmasıyla birlikte, emekli vatandaşların maaşlarından yüzde 8 oranında kesinti yapılarak emekli olmanın önü açılacak. 3 yılda bu oran yüzde 6 olarak karşımıza çıkacak. Yani formülün uygulanmasıyla birlikte EYT’li bir birey asgari ücret düzeyinde bir maaş alacakken 1880 TL alacak.

Numan Kurtulmuş’tan son 3600 ek gösterge açıklaması

3600 ek gösterge yasalaşıyor mu? 3600 ek göstergede son durum nedir? 3600 ek göstergede son durum 3600 ek gösterge yasa teklifi son durum ne? 3600 ek gösterge son dakika gelişmesi çıkacak mı? AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş 3600 ek gösterge konusunda son dakika önemli açıklamalarda bulundu. Numan Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle: “31 Mart akşamı sayın Cumhurbaşkanımız, balkon konuşması yaparken orada söylediği çok önemli cümlelerden birisi de AK Parti'nin reformcu bir parti kimliğine vurgu yaparak şunu söyledi: 'Bundan sonraki süreçte de ekonomik, sosyal ve siyasi reformlarımızı gerçekleştirerek yolumuza devam edeceğiz. Şunu son dönemde gündeme gelen iki hakkaten devrim niteliğinde reform söz konusu. Bunlardan biri, yeni askerlik yasası. Bir diğeri de Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamış olduğu, eğitim sisteminde yapılan son derece dramatik değişiklikleri de barındıran değişiklik teklifleridir.