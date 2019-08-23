3600 ek gösterge, ceza indirimi af, EYT, taşeron hakları taşerona kadro, nafaka, kıdem tazminatı son durum

EYT af yasası 3600 ek gösterge son durum son dakika haberleri. Yargı Reformu Paketi Meclis’in yeni yasama yılının açılmasıyla birlikte hayata geçmesi bekleniyor. 1 Ekim’de açılacak olan Türkiye Büyük Millet Meclis’nde (TBMM) ceza indirimi af yasası, EYT, 3600 ek gösterge, süresiz nafaka, hal yasasının çıkıp çıkmayacağı sayıları milyonları bulan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Af, Nafaka, EYT, Taşeron ve 3600 ek gösterge kıdem tazminatı çıkacak mı? Ceza indirimi af, nafaka, EYT, taşeron hakları ve taşerona kadro ile 3600 ek gösterge, kıdem tazminatı en son durum ne?

EYT af yasası 3600 ek gösterge son durum son dakika haberleri. Meclisin tatile girmesi nedeniyle yargı reformu paketinin yetişmediğini söyleyen Feyzioğlu "Sayın Bakanımızın önayak olmasıyla inşallah bu paketi Ekim ayında çok daha kapsamlı hale getirerek, Meclis'ten çıkmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Paketin detaylarını aktaran Feyzioğlu, "Bu çerçevede, soruşturmada tutukluluk sürelerinin kısalması belki bir müjde olarak ifade edilebilir. Çünkü vatandaşlarımızda böyle bir beklenti var. Cezaevleri artık doluluk haddini fazlasıyla doldurmuş durumda ve soruşturma evresinde azami süreler kısalarak geliyor." dedi.

TBMM Genel Kurulu Temmuz ayınının sonunda tatile girdi. Meclis 1 Ekim 2019 tarihine kadar kapalı olacak. 1 Ekim günü yaılacak açılış ile TBMM yeni yıla başlayacak. Meclis tatilde ama komisyonlar tatil süresi boyunca çalışmalarını sürdürdü. Komisyonlar çalışmalarını tamamlayınca meclis genel kurulunun toplanması beklenecek. Genel Kurul , taşeron, af, EYT, mahkumlara af, ek gösterge ve nafaka düzenlemelerinin komisyondan geçmesi sonrası bu yasa tekliflerini gündemine alacak.

Taşeron düzenlemesinde son durum ne?

2019 yılında kadro alamayan KİT taşeronlarının kadroya alınacağ bildirilmişti. Ancak bu konuda hala bir somut adım atılmadı. Öte yandan kadroya geçen taşeron işçilerin maaş ile diğer haklarında bir düzenleme de yapılmadı. Meclisin açılması ile birlikte taşeron konusunda son durum belli olacak.

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği polis, hemşire, din görevlileri ve öğretmenlerin ek gösterge zammı için geçtiğimiz yıl başlayan bekleyiş devam ediyor. 24 Haziran seçimleri öncesi müjde olarak verilen ek göstergenin TBMM 1 Ekim günü açılınca gündeme gelmesi bekleniyor.

Ceza indirimi af yasası ne zaman çıkacak?

Mahkumlara af olarak kamuoyuna bilinen ceza indirimi düzenlemesini kapsamına alan yargı reformu Meclis açıldıktan sonra gündeme gelecek. Meclis tatile girmemiş olsa şimdiye yürürlüğe girmiş olması gereken paket, 1 Ekim günü meclis genel kurulun toplanması ile birlikte ilk gündem maddelerinden olacak. Yargı reformu kapsamında nafaka yasası da değişecek.

EYT çıkacak mı? Emeklilikte yaşa takılanlar son durum ne?

Yüz binlerce kişi ile ailesi, emeklilikte yaşa takılanlar meselesinin çözümü için bekliyor. Prim şartını tamamlamalarına rağmen yaş şartına takılan EYT'ler düzenleme bekliyor. Ancak TBMM 'de yaşa takılanlar konusunda bir gelişme yok.