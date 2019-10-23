0553 313 94 23

3600 ek gösterge artışında son dakika gelişmesi

3600 ek gösterge artışının yapılacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart yerel seçimleri öncesi müjdesini vermişti. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi konusunda Meclis’in yeni yasama yılana başlar başlamaz ilk gündem maddeleri arasında 3600 ek gösterge artışının olacağı duyrulmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı açıklamıştı. Açıklanan 100 günlük eylem planı içerisinde öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi de yer alıyordu. Peki 3600 ek gösterge artışında son dakika gelişmesi var mı? 3600 ek gösterge son durum ne? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? 3600 ek gösterge Meclis’e ne zaman gelecek? Memurlara 3600 ek gösterge artışı var mı?

23 Ekim 2019 Çarşamba 17:11
3600 ek gösterge artışında son dakika gelişmesi

3600 ek gösterge artışının yapılacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart yerel seçimleri öncesi müjdesini vermişti. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi konusunda Meclis’in yeni yasama yılana başlar başlamaz ilk gündem maddeleri arasında 3600 ek gösterge artışının olacağı duyrulmuştu. Peki 3600 ek gösterge artışında son dakika gelişmesi var mı? 3600 ek gösterge son durum ne? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? 3600 ek gösterge Meclis’e ne zaman gelecek?

Başta öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri olmak üzere meslekte emekli olmuş kişileri de kapsaması beklenen 3600 ek gösterge düzenlemesinin de meclise gelmesi bekleniyor. Bu düzenlemenin onaylanması durumunda hem görev ücreti hem de emekli maaşını önemli oranda belirleyen ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek.

Öte yandan Engelsiz Sağlık Çalışanları Sendikası (Engelsiz Sağlık-Sen) Genel Başkanı Kenan Önalan, engellilerin 15 yılda emekli olabildiğini ve emekli oldukları zaman geçim sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, "Engellilerin maliyetli bir yaşamı olduğu için emeklilik de ona göre planlanmalı. 3600 ek gösterge olduğu zaman 15 yıldan sonra emeklilik cazip olacaktır. Kadrolar boşalacak yerine başka engelli gelecektir." dedi. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileriyle idarecilere, 3600 ek gösterge müjdesi geçen sene mayısta açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği ve geçtiğimiz mart ayında tekrar konuyla ilgili açıklama yaptığı ek gösterge artışı için taslak hazırlandı. Listeye şube müdürleri, il müdürleri, üniversite sekreterleri ve belediyelerdeki daire başkanlarıyla bölge müdürleri de girmişti. 

Memurlara 3600 ek gösterge artışı var mı?

Memurlara 3600 ek gösterge konusunun yerel seçimler öncesi sonuçlanacağı müjdesi gelmişti. Kamu görevlilerinin hem çalışırken hem de emekli olduklarında ellerine geçen ücreti doğrudan etkileyen ek gösterge uygulamasına ilişkin olarak pek çok sorun bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı açıklamıştı. Açıklanan 100 günlük eylem planı içerisinde öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi de yer alıyordu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 17:11
  1. 3600 ek gösterge artışında son dakika gelişmesi
  2. 600 ek gösterge artışında son dakika gelişmesi var mı?
  3. 3600 ek gösterge son durum ne?
  4. 3600 ek gösterge ne zaman verilecek?
  5. 3600 ek gösterge Meclis’e ne zaman gelecek?
  6. Memurlara 3600 ek gösterge artışı var mı?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    NATO'dan flaş hamle! Türkiye için toplanıyor
    1. NATO'dan flaş hamle! Türkiye için..
    2. TürkAkım'da Rus doğal gazı Kıyıköy'e..
    3. E-5'te feci ölüm! Kadın 5 metre..
    4. EYT teklifi Meclis komisyonunda EYT..
    5. Herkesi ilgilendiriyor! Gidin, zararı..
    6. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
    7. Herkesi ilgilendiriyor! Zararı şirket..
    8. Trump terör örgütü YPG/PKK liderini..
    9. Çay ocağına öyle bir isim verdi ki!..
    10. Galatasaray'da Küfür krizi!
    11. Abdurrahim Albayrak: Bu çocuklar bunu..
    12. 'Tam Falcao'nun maçıydı!'
    13. Basın Ekspres Yolu’nda kamyonet..
    14. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
    15. Parkta oturan kardeşlere silahlı saldırı
    16. Dikkat çeken yorum: Erdoğan silip..
    17. ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35..
    18. Adalet Bakanlığı 10 mütercim alacak
    19. Şili'de protestocular kalıcı çözümler..
    20. Dolar/TL güne 5.75'in üzerinde başladı!
    21. Arakanlılara yönelik 'savaş..
    22. Erdoğan imzaladı! İki kritik atama
    23. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
    24. Rusya resmen devreye girdi, Putin'in..
    25. Suudi Arabistan'da Bin Selman'a yakın..
    26. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
    27. Trump'ın açıklamaları sonrası dolar..
    28. Firari eski Patnos Belediye Başkanı..
    29. Lübnan'daki Filistinlilere..
    30. 24.10.2019 Günün âyet ve hadisi
    Türkiye temizledi, Almanya gözünü dikti
    Türkiye temizledi, Almanya gözünü dikti
    Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
    Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
    Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
    Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
    YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
    YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
    Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak
    Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak

    Günün Karikatürü

    24 Ekim 2019
    Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
    Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
    Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi
    Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi