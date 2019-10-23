3600 ek gösterge artışının yapılacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart yerel seçimleri öncesi müjdesini vermişti. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi konusunda Meclis’in yeni yasama yılana başlar başlamaz ilk gündem maddeleri arasında 3600 ek gösterge artışının olacağı duyrulmuştu. Peki 3600 ek gösterge artışında son dakika gelişmesi var mı? 3600 ek gösterge son durum ne? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? 3600 ek gösterge Meclis’e ne zaman gelecek?

Başta öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri olmak üzere meslekte emekli olmuş kişileri de kapsaması beklenen 3600 ek gösterge düzenlemesinin de meclise gelmesi bekleniyor. Bu düzenlemenin onaylanması durumunda hem görev ücreti hem de emekli maaşını önemli oranda belirleyen ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek.

Öte yandan Engelsiz Sağlık Çalışanları Sendikası (Engelsiz Sağlık-Sen) Genel Başkanı Kenan Önalan, engellilerin 15 yılda emekli olabildiğini ve emekli oldukları zaman geçim sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, "Engellilerin maliyetli bir yaşamı olduğu için emeklilik de ona göre planlanmalı. 3600 ek gösterge olduğu zaman 15 yıldan sonra emeklilik cazip olacaktır. Kadrolar boşalacak yerine başka engelli gelecektir." dedi. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileriyle idarecilere, 3600 ek gösterge müjdesi geçen sene mayısta açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği ve geçtiğimiz mart ayında tekrar konuyla ilgili açıklama yaptığı ek gösterge artışı için taslak hazırlandı. Listeye şube müdürleri, il müdürleri, üniversite sekreterleri ve belediyelerdeki daire başkanlarıyla bölge müdürleri de girmişti.

Memurlara 3600 ek gösterge artışı var mı?

Memurlara 3600 ek gösterge konusunun yerel seçimler öncesi sonuçlanacağı müjdesi gelmişti. Kamu görevlilerinin hem çalışırken hem de emekli olduklarında ellerine geçen ücreti doğrudan etkileyen ek gösterge uygulamasına ilişkin olarak pek çok sorun bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı açıklamıştı. Açıklanan 100 günlük eylem planı içerisinde öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi de yer alıyordu.