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Ekonomi 3600 ek gösterge artışı ne zaman verilecek? 3600 ek gösterge son dakika!
Ekonomi

3600 ek gösterge artışı ne zaman verilecek? 3600 ek gösterge son dakika!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dakika 3600 ek gösterge artışına ilişkin açıklama geldi. Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerini başta olmak üzere ek gösterge artışının 3600’e çıkartılmasına yönelik düzenlemeye ilişkin tarih açıklandı. Peki 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge artışı ne zaman var?

Yeniakit Publisher
2021-11-14 15:57:00 - 2021-11-14 15:57:22
3600 ek gösterge artışı ne zaman verilecek? 3600 ek gösterge son dakika!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde “Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması” programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Personelimizin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz." dedi.

3600 ek gösterge haberleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), 3600 ek gösterge ve asgari ücret düzenlemesine ilişkin sorulara, "Kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz. Karar aşamasına gelince paylaşırız." yanıtını verdi. Bakan Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

EYT, 3600 ek gösterge ve asgari ücretin belirlenmesine ilişkin çalışmalar sorulan Bilgin, "Bu konuları çalışıyoruz. Önümüzde olan konuların başında asgari ücret geliyor. Bunu çalışıyoruz, 3600'ü çalışıyoruz. Tüm bu konuları içeren kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz. Karar aşamasına gelince paylaşırız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplumun bütün kesimlerinin alım gücünü artıracak politikaları hayata geçirmek noktasında talimatları olduğunu dile getiren AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "Biz, asgari ücreti, 3600 Ek Gösterge'yi, sözleşmelilerin durumunu, emeklilerimizin durumunu bu kapsamda EYT'lilerin durumunu, gündemimizde olmak suretiyle, bir süreç yönetimi ve sıralama çerçevesinde kamuoyu ile paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

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