3600 ek göstergede son durum araştırılmaya devam ediyor. Memurların ve memur emeklisinin merakla beklediği 3600 ek göstergenin ne zaman çıkacağı ve kimleri kapsayacağı merak konusu oldu. Peki, 3600 ek gösterge artışı ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge son durum ne, kimleri kapsıyor?

3600 ek gösterge artışı ne zaman çıkacak?

3600 ek gösterge son durum ne oldu araştırılıyor. Kulislerde 3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri konuşulmaya devam ediyor. 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak kimleri kapsıyor? Memur ve memur emeklisinin merakla beklediği 3600 ek gösterge son dakika haberleri ne oldu? Hükümet kanadından son dakika ek gösterge açıklaması gelmişti. Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın ek gösterge açıklaması ne oldu? Gelin birlikte bakalım. Kalın, imamlar, sağlık personelleri, öğretmen ve polislerin beklediği 3600 ek gösterge hakkında, “3600 ek gösterge konusunda 4 farklı meslek için çalışmalar yürütülüyor ancak henüz tarih veremiyoruz” dedi. Ondan önce ise Memur-Sen’den yapılan açıklamada, teklifçisi ve uzun süredir takipçisi oldukları 3600 ek gösterge konusuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın bir açıklama yaptığı belirtilerek, “Kalın, 3600 ek gösterge konusunda 4 farklı meslek grubu için çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti. İşte detaylar…

Sözcü Kalın'dan 3600 ek gösterge açıklaması

3600 ek gösterge ile ilgili son açıklama İbrahim Kalın’dan geldi.

Kalın, imamlar, sağlık personelleri, öğretmen ve polislerin beklediği 3600 ek gösterge hakkında, “3600 ek gösterge konusunda 4 farklı meslek için çalışmalar yürütülüyor ancak henüz tarih veremiyoruz” dedi.

Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 3600 ek gösterge düzenlemesi konusunda 1.6 milyonu aşkın çalışanın yüzünü güldüren müjdeli haber geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 3600 ek gösterge düzenlemesi konusunda 1.6 milyonu aşkın çalışanın yüzünü güldüren müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 3600 ek göstergede 4 meslek için tek paket hazırlandığını açıkladı. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ayrım yapılmaksızın aynı paket kapsamına alınırken, yeni göstergeyle emekli olacak memurların maaşları, emekli ikramiyeleri yaklaşık yüzde 20 yükselecek. Emekli ikramiyeleri ortalama 25 bin lira artacak. Paket kapsamında yaklaşık 280 bin polis, 1.1 milyon öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi düzenlemeden yararlanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzmanlarıyla birlikte çalışan AK Parti Grubu teklifi önümüzdeki günlerde Meclis'e sunacak. Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı paketle milyonlarca çalışan arasında eşitlik sağlanacak. Hem görev ücreti hem de emekli maaşını belirleyen ek gösterge cetveli belirlenecek.

3600 ek gösterge gelince ne olacak?

Peki ek gösterge değişim, yani 3600 ek gösterge ile bu dört gruptaki memurların maaşlarını ve emekli aylıklarının hesaplanması halinde ne değişecek?

Memur-emekli maaşları ne kadar artacak?

* Öğretmen, polis, hemşire ve imamların maaşları 3600 ek göstergeye göre hesaplandığı takdirde, 25 yıllık bir hizmeti bulunan bir memur, 1/4 dereceden emekli olduğunda 2 bin 950 lira emekli aylığı alacak.

*Örneğin hemşerilerin 2 bin 349 lira lan emekli aylığı 2 bin 950 lira olacak.

*Aynı derecede bulunan Öğretmenlerin ise 2 bin 417 lira olan emekli aylığı aynı şekilde 2 bin 950 lirada eşitlenecek.

* Polislerinde şu an 2 bin 517 lira olan emekli aylığı yine aynı şekilde 2 bin 950 lirada eşitlenecek. Ek göstergelerin değişmesinde hizmet süresi de fark edecek. Örneğin 30 yıl hizmeti bulunup ek göstergesi 3600’e çıkarılanların emekli aylığı da farklı bir şekilde artacak.

*Yine hizmet oranlarına bağlı olarak, 25 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkarılanların emekli aylıkları 2 bin 352 liradan 2 bin 950 liraya; Ayrıca, 30 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200’den 3600’e yükseltilenlerin emekli aylıkları da 2 bin 510 liradan 3 bin 147 liraya çıkarılacak.

Öğretmenlere 3600 ek gösterge

Temel eğitimden ortaöğretime geçişte sınavsız okullara yerleştirme kriterleri güncellenecek. Öğretmenlerin ek göstergeleri 3600'e yükseltilecek. Ek ders ücreti karşılığında görevlendirilenlerin ek ders ücretleri yüzde 100 artırılacak.

Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının döner sermayesinde Hazine'nin kesinti oranı yüzden 15'den yüzde 1 indirilerek üretimlerin artırılması sağlanacak.

Polise 3600 ek gösterge

Emekli polisler için ek gösterge müjdesi Mayıs ayında verilmişti. 3600 ek gösterge ile polis memurları emekli olduğunda maaşı ve ikramiye miktarları artıyor.

1 Ekim 2008 tarihinden önce Emekli Sandığı'na tabi bir işte çalışan devlet memurlarından, kazanılmış hak ve emekli keseneğine esas seviyesi 1/4 olan ve 30 yıl hizmeti bulunanlar ve aylık maaş bakımından, ilgili memurların yüzde 15'lik gelir vergisi dilimi için ek gösterge farkından kaynaklı tablo 2018 yılının ilk yarısı için şöyle;

Ek gösterge eğer 2200'den 3600'e çıakrsa, polis memurunun aylık net maaşında 23 TL artış, emekli maaşında 641 TL artış, emekli ikramiyesinde 123 bin 121 TL artış olacak.

Ek gösterge 30002den 3600'e çıkarsa, polis memurunun maaşında 38 liralık kayba düşerken, emekli maaşı 569 TL artış, emekli ikramiyesinde 20 bin 516 TL artış olacak.