3600 ek gösterge 2022’de tamam

ERTUĞRUL ŞAHAN ANKARA

Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, ziyarette gazetemize 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatının ardından 3600 ek gösterge meselesinin çözüme kavuşturulması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çalışma programı hazırlıkları başlattığını belirterek, “2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmede, kamu personelimizin mali ve sosyal haklarına ilişkin çok önemli kararlara imza attık. Bunlardan bir tanesi de 3600 ek gösterge düzenlemesinin hayata geçirilmesi oldu. Konu hakkında bakanlığımızca çalışmalar devam ediyor. Söz konusu düzenlemeyi yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlayacağız. Kamu çalışanları açısından bu sürecin çok önemli kazanımlar ile sonuçlanacağını düşünüyoruz” bilgilerini verdi.