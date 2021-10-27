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Ekonomi 3600 ek gösterge 2022’de tamam
Ekonomi

3600 ek gösterge 2022’de tamam

Gazetemizin Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, Ankara Temsilci Yardımcısı Mustafa Şaşmaztürk ve Ankara Ekonomi Müdürümüz Ertuğrul Şahan’dan oluşan heyet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal’ı makamında ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 10:04:00 -
3600 ek gösterge 2022’de tamam

ERTUĞRUL ŞAHAN  ANKARA

Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, ziyarette gazetemize 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatının ardından 3600 ek gösterge meselesinin çözüme kavuşturulması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çalışma programı hazırlıkları başlattığını belirterek, “2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmede, kamu personelimizin mali ve sosyal haklarına ilişkin çok önemli kararlara imza attık. Bunlardan bir tanesi de 3600 ek gösterge düzenlemesinin hayata geçirilmesi oldu. Konu hakkında bakanlığımızca çalışmalar devam ediyor. Söz konusu düzenlemeyi yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlayacağız. Kamu çalışanları açısından bu sürecin çok önemli kazanımlar ile sonuçlanacağını düşünüyoruz” bilgilerini verdi.

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Yorumlar

ES

özel sektörde eyt liler sürünüyor, kimsenin ilgilendiği yok.
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