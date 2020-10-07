Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim beyannamesini açıkladığı gün 3600 ek gösterge artışı müjdesini vermişti. Polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşirenin yanında kamuda çalışanları yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge artışının yeni yasama yılında çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. 3600 ek gösterge artışına ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “3600 ek gösterge konusu ile ilgili yaklaşımımız pozitif bir yaklaşımdır. Negatif ele aldığımız bir konu yok arkadaşlarımız çalışıyor” ifadesi ile 3600 ek gösterge son dakika açıklamasında bulundu. Peki 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? 3600 ek gösterge emekli ikramiyeleri ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yakın bir süreçte yaptığı açıklamada "Bakanlığımızın 3600 ek gösterge ile çalışması devam ediyor." ifadelerine yer verdi. İşte 3600 ek göstergede son durum haberleri. Geçtiğimiz yıl yapılan seçimlerde vaat edilen 3600 ek gösterge ile birlikte öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak. 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesiyle birlikte emekli ikramiyelerinin de 25 bin TL artış olması bekleniyor. Bu meslek grubu çalışanlarının yakından takip ettiği konu ile ilgili geçtiğimiz günlerde bir gelişme yaşandı.

Memurların maaşları, emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodu olan ek gösterge unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Belli memur mesleklerinde bir süredir ek göstergenin 3600'e çıkarılacağı beklentisi var. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan 3600 ek gösterge bekleyen memurlara ilişkin önemli açıklamada bulundu. Turan, torba yasa teklifinin gündeme gelebileceğini söyledi. 3600 ek gösterge ile ilgili olarak son açıklamalar yakında takip ediliyor. Müjdeli haberi yakından takip eden öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri 3600 ek göstergenin TBMM’de ne zaman onaylanacağı merak ediliyor. 3600 ek gösterge son durumu yakından takip ediliyor. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ayrım yapılmaksızın aynı paket kapsamına alınırken, yeni göstergeyle emekli olacak memurların maaşları, emekli ikramiyeleri yaklaşık yüzde 20 yükselmesi bekleniyor.

3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak?

Ek gösterge, çalışan memurlar için 2200’den 3600’e çıkarsa aylıklara yaklaşık 23 TL, 3000’den 3600’e çıkarsa 38TL olarak yansıyacak. 3600 ek gösterge ile emekli ikramiyeleri ne kadar olacak?