36 kaçak göçmen yakalandı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından ‘Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele’ faaliyetleri çerçevesinde, bir kamyonette düzensiz göçmen taşındığı ihbarı üzerine, kamyonet takibe alındı.

Takibe alınan kamyonet Siverek - Şanlıurfa karayolu, Başdeğirmen Mahallesi mevkiinde durduruldu. Yapılan aramada, 30 Afgan 5 Pakistanlı ve 1 İran uyruklu olmak üzere toplamda 36 düzensiz göçmen yakalandı, göçmenlerle birlikte U.A ve İ.Ç. isimli 2 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.

Yakalanan göçmen kaçakçısı 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, düzensiz göçmenler, işlemleri yapılmak üzere, Göç İdaresi İl Müdürlüğüne gönderildi.