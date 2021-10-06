359 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi!

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi mazeret taleplerine ilişkin çıkarılacak kararname gündemiyle toplandı.

Değerlendirilen talepler sonusunda 334’ü adli yargı, 25’i ise idari yargı olmak üzere toplam 359 hakim ve savcıyı kapsayan kararname karara bağlandı.

HSK tarafından yayınlanan Kararnamede "Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, 27.09.2021 tarihli kura kararnamesiyle atananlar ile diğer hâkim ve Cumhuriyet savcılarının mazeret talepleri değerlendirilerek 06.10.2021 tarihi itibarıyla karara bağlanmıştır." denildi.