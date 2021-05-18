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Dünya 355 metrelik gökdelenin sallanması halkı tedirgin etti
Dünya

355 metrelik gökdelenin sallanması halkı tedirgin etti

Çin’inde Shenzhen kentinde 355 metre yüksekliğindeki gökdelenin sallandığı anlar paniğe yol açarken o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 14:06:00 -

Çin’in Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinde bulunan 355 metre yüksekliğindeki SEG Plaza’nın yerel saatle 13.00 sıralarında sallanmaya başladığı bildirildi. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, sallanan gökdelenin etrafında bulunanların yaşadığı korkuyla kaçıştıkları kameraya yansıdı. Panik anlarının ardından Shenzhen Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada, bölgede deprem kaydedilmediği, durumun nedeninin araştırıldığı duyuruldu. Plazanın boşaltıldığı ve kapatıldığı belirtilirken, itfaiye ve polisin olayı incelediği belirtildi.

Yapımı 2000 yılında tamamlanan gökdelen, Çin’deki en yüksek binalar arasında 104. sırada bulunuyor.

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