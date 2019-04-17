“350 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz kiralandı”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,Milli Emlak Genel Müdürlüğünce, Hazineye ait tarım arazilerinin, tarımsal amaçlı kullanılması için 350 milyon metrekare taşınmazın kiralandığını, 32 bin vatandaşın kira sözleşmelerini imzaladığını açıkladı.

Yerli üretim artacak

Bakan Kurum, tarım arazilerinin tarımsal amaçlı kullanımı, hayvancılık sektörünün canlandırılması ve yerli hayvan üretimi seferberliğine destek verilmesi amacıyla düzenlemeler yaptıklarını söyledi.

Kurum, Hazine arazilerinin tarımsal amaçlı kullanıcıları için belli şartlar dahilinde “kira süresinin yeniden uzatılması” veya “doğrudan satın alınması”na ilişkin düzenlemenin hayata geçtiğini ifade etti. Bakan Kurum, düzenlemeye başvuru süresinin 19 Kasım 2018’de sona erdiğini anımsatarak, “Bu dönemde 180 bin kişi başvurdu, bunların değerlendirilmesi ve kiralama işlemleri devam ediyor. Bugün itibarıyla bu düzenleme kapsamında, 350 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz kiralanarak, 32 bin vatandaş kira sözleşmelerini imzaladı. Böylelikle hem kullanımlarını sözleşmeye bağlayarak ‘kiracı’ sıfatını kazandılar hem de tarımsal desteklerden yararlanma imkanına kavuştular” diye konuştu.

Konya başı çekiyor

En çok kiralama yapılan ilk 5 ilin, sırasıyla 46,7 milyon metrekare ile Konya, 18 milyon metrekare ile Çorum, 6,4 milyon metrekare ile Kırklareli, 4,8 milyon metrekare ile Muğla ve 2,4 milyon metrekare ile Kütahya olduğunu bildiren Kurum, diğer başvuruların da hızla değerlendirildiğini, işlemlerin en kısa sürede sonuçlandırılacağının altını çizdi.