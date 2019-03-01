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350 milyon liralık kira sertifikası ihraç edildi

Türkiye Finans 350 milyon lira değerinde kira sertifikası halka arzını başarıyla tamamladı.

01 Mart 2019 Cuma 13:02
350 milyon liralık kira sertifikası ihraç edildi

Türkiye Finans Katılım Bankası, 25-26 Şubat'ta talep toplaması yapılan 350 milyon lira değerindeki, 83 gün vadeli kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi.

Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre Türkiye Finans'ın fon kullanıcısı olarak yer aldığı, 350 milyon TL nominal değerdeki, 83 gün vadeli kira sertifikasına ilişkin satış işlemleri tamamlandı ve müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Hazine Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun, şubat ayında nitelikli yatırımcılar için gerçekleştirdikleri 300 milyon TL tutarlı kira sertifikasından sonra, 350 milyon liralık bu halka arz işlemini de başarıyla tamamladıklarını belirtti.

Ocak ayında da 800 milyon lira ile Türkiye'nin halka arz yöntemiyle yapılan en büyük kira sertifikası ihracını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Uzun, "Tüm bu kira sertifikası ihraçları neticesinde, 2 ayda toplamda 1 milyar 500 milyon liranın üzerinde bir hacim yakaladık. Türkiye Finans olarak önümüzdeki dönemde yüksek ihraç değerlerine yenilerini eklemeye, ülke ekonomisine ve reel sektöre katma değer sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 13:02
  1. kira sertifika ihracı
  2. Türkiye Finans
  3. Türkiye Finans Hazine Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun

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