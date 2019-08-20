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35 yıl hapis cezası bulunan şüpheli elbiselerin arasında yakalandı

Aksaray’da hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 12 bin TL para cezası bulunan şahıs polisin operasyonu ile bir minibüsün arkasında elbiselerin arasında yakalandı.

20 Ağustos 2019 Salı 17:55
35 yıl hapis cezası bulunan şüpheli elbiselerin arasında yakalandı

Aksaray’da hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 12 bin TL para cezası bulunan şahıs polisin operasyonu ile bir minibüsün arkasında elbiselerin arasında yakalandı.


Olay, Aksaray Ankara karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kumar oynanması için yer temin etme ve imkan sağlama, yağma, tefecilik suçları gibi 7 ayrı dosyadan hakkında kesinleşmiş 35 yıl 1 ay hapis cezası ile 12 bin lira para cezası bulunan Zeynel B.’nin (34) Aksaray’da olduğunu tespit etti. Teknik ve fiziksel takiplerden yola çıkarak operasyon için düğmeye basan ekipler, Aksaray Ankara karayolunda bir süre minibüsü takibe aldı. Ekipler, operasyonla minibüsü yakaladı. Minibüsün arka kısmında yapılan aramada şüpheli şahıs elbiselerin arasında saklanırken yakalandı. Emniyete götürülen şüpheli buradaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 17:55
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