3,5 ton gümüş kaç TL? 3,5 ton gümüş ne kadar ediyor? 3,5 ton gümüş kaç para?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ağrı Mollakara'da Koza Altın tarafından piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın, 2,8 milyon dolar olan 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildiğini duyurdu.

Bakan Varank, Ağrı Mollakara'da Koza Altın tarafından piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın, 2,8 milyon dolar olan 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildiğini açıkladı. Öte yandan geçtiğimiz aylarda da Tarım Kredi iştiraki Gübretaş'a ait Bilecik'in Söğüt ilçesinde yer alan maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın varlığı tespit edildiği bildirilmişti. Yine yakın zamanda Bursa'nın Orhaneli ilçesi Akalan köyünde yapılan araştırmalarda 20 yıllık altın rezervi olduğu tespit edildi. Ayrıca geçtiğimiz yıl Erzurum'un Karaçoban ilçesinin Hacı Bayram ile Cokrez mevkii arasında 150 hektar alanda bir tonda; 1,3 gram altın, 7 gram Gümüş rezervi bulunduğu açıklanmıştı.

Gümüş fiyatı ne kadar?

Gümüş alış fiyatı 7.5929 TL, gümüş satış fiyatı 7.5956 TL