35 dolara satın aldı, şimdi değerine paha biçilemiyor

ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan antika satıcısı Laura Young adlı kadın, ikinci el eşya satan bir yerde 35 dolara bir heykel aldı. Young, onu 34,99 dolarlık sarı fiyat etiketiyle bir yığın eşyanın arasından seçti.

Bu heykelin, sandığından çok daha özel bir parça olduğundan şüphelendi. 43 yaşındaki Young, kafasındaki şüpheleri gidermek üzere araştırma yaptı. Araştırmasına Google'a "Roma mermer büstü" yazarak başlayan Laura, "Bütün dönem heykelleri karşıma çıktı ve hepsi de evimdeki adama benziyordu" dedi.

Şok üstüne şok yaşadı

Laura, uzmanların yardımıyla birkaç ay içinde büstün yaklaşık iki bin yıl önce Antik Roma'da heykel haline getirildiğini, 19. yüzyılın başlarında Bavyera kralı tarafından şimdiki Almanya'da sergilenmek üzere satın alındığını ve İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda yağmalandığını öğrendi. Heykelin 1940'ların Almanya'sından ikinci el mağazasına kadar nasıl geldiği halen çözülemedi.

Young, heykelin antika bir reprodüksiyon olup olmadığı konusunda müzayede ve sanat tüccarlarına gönderdi. Güzel sanatlar komisyoncusu Sotheby's'in danışmanı Jörg Deterling, büstün antik Roma'dandı. Büstün M.Ö 1. yüzyıl ila M.S 1. yüzyıl arasında Julio-Claudian Hanedanı döneminden kalma bir eser olduğunu söyleyen Deterling, Young'ın Alman makamlarına ulaşmasına da aracılık etti.

Büst evine dönecek

Büst şu anda, Young ve avukatının Almanya'da bir eyalet olan Bavyera yönetimi ile yaptığı bir anlaşmanın sonucunda San Antonio Sanat Müzesi'nde sergileniyor. Heykel, yaklaşık 80 yıllık bir aradan sonra Almanya'ya dönmeden önce 2023 yılına kadar orada kalacak.

Bavyera hükümeti, büstün haklı iddiasını elinde tutuyor. Laura, Bavyera hükümetiyle çalışmaya başlayan ve sanat hukuku konusunda uzmanlaşmış New York merkezli bir avukat olan Leila Amineddoleh ile iş birliği yaptı.

Art Newspaper'a göre, bu anlaşma uyarınca Bavyera hükümeti Young'a büstü saklama, sigortalama ve Almanya'ya geri gönderme masraflarına ek olarak bir 'bulucu' ücreti de ödeyecek.