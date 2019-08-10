3,5 dakikada hazırlanan 3 malzemeli kurabiye
Aniden gelen misafirlerinize ikram etmek için hazırlayacağınız müthiş bir tarif.10 Ağustos 2019 Cumartesi 15:59
Hızlıca malzemeleri birleştirip 3,5 dakikada hazırlayacağınız kurabiye tarifini öğrenmeye hazır olun!
Bu tarifin içerisine dilerseniz vanilya ya da muz ekleyerek, daha farklı bir tat elde edebilirsiniz.
Malzemeler
- 3 yemek kaşığı kakaolu fındık kreması
- 1 yumurta
- 1 su bardağı un
Bütün malzemeleri iyice karıştırın. Hafif yapışkan, bir kurabiye hamuru elde edin.
10-15 dakika boyunca, 180 derecelik fırında pişirin.
Üzerine sürülebilir fındık kreması, meyveler ya da pudra şekeriyle süsleyip, servis edebilirsiniz.
Şimdiden afiyet olsun...
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