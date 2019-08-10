3,5 dakikada hazırlanan 3 malzemeli kurabiye Aniden gelen misafirlerinize ikram etmek için hazırlayacağınız müthiş bir tarif.

Hızlıca malzemeleri birleştirip 3,5 dakikada hazırlayacağınız kurabiye tarifini öğrenmeye hazır olun! Bu tarifin içerisine dilerseniz vanilya ya da muz ekleyerek, daha farklı bir tat elde edebilirsiniz. Malzemeler 3 yemek kaşığı kakaolu fındık kreması

1 yumurta

1 su bardağı un Bütün malzemeleri iyice karıştırın. Hafif yapışkan, bir kurabiye hamuru elde edin. 10-15 dakika boyunca, 180 derecelik fırında pişirin. Üzerine sürülebilir fındık kreması, meyveler ya da pudra şekeriyle süsleyip, servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...

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