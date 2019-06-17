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346 kişinin ölümüne ilişkin resmi özür geldi

29 Ekim 2018 ve 10 Mart 2019'da toplam 346 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazalarına ilişkin Boeing firmasından 'özür' açıklaması yapıldı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 11:41
346 kişinin ölümüne ilişkin resmi özür geldi

Yüzlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan ve dikkatleri üzerine çeken Boeing firması, kazalara ilişkin resmi olarak özür diledi.

Haber7'de yer alan habere göre, 29 Ekim 2018'de Endonezya Lion Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı, havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmış ve 189 kişiye mezar olmuştu. Etiyopya Hava Yolları'na ait aynı tip bir Boeing 737 de, 10 Mart'ta havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, 157 kişi hayatını kaybetmişti. Boeing şirketinin bugüne dek en hızlı satış rakamına ulaşan modeli 737 MAX tipi uçakları kazaların ardından tüm dünyada seferlerden çekilmişti.

Dünyayı sarsan bu kazalardan aylar sonra Boeing firmasından resmi özür geldi. Amerikan haber ajansı The Associated Press'de (AP) yer alan haberde, açıklama yapan şirketin Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Randy Tinseth, "Etiyopya ve Endonezya'da gerçekleşen 737 Max kazalarında hayatını kaydeden kurbanların ailelerinden özür diliyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 11:41
  1. Boeing
  2. Endonezya Lion Hava Yolları
  3. Boeing 737 Max 8
  4. Etiyopya Hava Yolları
  5. The Associated Press (AP)
  6. Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Randy Tinseth
  7. 737 MAX

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