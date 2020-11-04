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Gündem 34 kişiye mezar olan Rıza Bey apartmanının yıkılma görüntüleri ortaya çıktı!
Gündem

34 kişiye mezar olan Rıza Bey apartmanının yıkılma görüntüleri ortaya çıktı!

İzmir’de meydana gelen deprem sonrası yıkılan ve 91 saat sonra enkaz altından çıkarılan Ayda bebeğin de bulunduğu Rıza Bey apartmanının yıkılma görüntüleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 15:20:00 -

İzmir'de meydana gelen deprem birçok binanın yıkılmasına neden oldu. Görüntülerde yıkılan binalardan Rıza Bey apartmanının en net görüntüleri ortaya çıktı.

Çürük raporu olan Rıza Bey Apartmanı’nın enkazında 16 yaşındaki ikiz çocuklarının kurtarılmasını bekleyen eski apartman yöneticisi Alican Alpgündüz, “Buralar eskiden bamya tarlasıymış. Zeminden şüphelendik, incelenmesini istedik. Çoğu şehir dışındaki daire sahiplerini bir araya getiremediğimiz için öyle kaldı” dedi.

34 kişiye mezar olan apartman işte böyle yıkıldı.

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