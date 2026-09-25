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Yerel 34 aylık bekleyiş sona erdi! Tavşanlı Yatırım Alanı resmen ilan edildi
Yerel

34 aylık bekleyiş sona erdi! Tavşanlı Yatırım Alanı resmen ilan edildi

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34 aylık bekleyiş sona erdi! Tavşanlı Yatırım Alanı resmen ilan edildi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde kurulması planlanan 'Tavşanlı Yatırım Alanı', Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kararıyla Resmî Gazete’de yayımlandı.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde sanayi ve istihdam açısından önemli bir adım atıldı. Tavşanlı ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan "Tavşanlı Yatırım Alanı", Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kararıyla Resmî Gazete'de yayımlanarak resmen ilan edildi.

 

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, yatırım alanının yaklaşık 34 aydır takip edilen çalışmalar sonucunda ilan edildiğini belirtti. 12 bakanlığın olumlu görüşünün alındığını ifade eden Mehmet Demir, yatırım alanının Tavşanlı ve Kütahya'nın sanayi, istihdam ve ekonomik kapasitesine katkı sağlayacağını kaydetti. Mehmet Demir, sürece katkı sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, milletvekilleri Adil Biçer ve İsmail Çağlar Bayırcı ile emeği geçenlere teşekkür etti.

 

Demir, "Tavşanlı Yatırım Alanı"nın Kütahya ve Tavşanlı'ya hayırlı olmasını diledi.

 

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