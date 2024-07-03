  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Depremzede çocuğun mektubunu karşılıksız bırakmadı! Koca yürekli Arda yine yapmış yapacağını

Dışişleri Bakanlığı gereken cevabı verdi! Türkiye'den UEFA'ya 'Bozkurt' ayarı

Türk askerinin Suriye'de kontrolü sağladığı sırada İran'dan büyük namussuzluk! İHA'lar düşürüldü

Dünya devi duyurdu: Türkiye'den 4 adet uçak siparişi aldık

Prens Selman'dan sürpriz İran kararı

Mansur Yavaş'la ilgili şok iddia! Hayırlı işler, bol güneşler

Tarihçi Orhan Akdağ açıklık getiriyor! Ünlü edebiyatçı Goethe Türk ve Müslüman mıydı?

Bak sen şu vinç operatörünün yaptığına! Vinci kıbleye çevirdi ve…

Düşük doğurganlığa çözüm aranıyor! Aile ve Nüfus Politikaları Daire Başkanlığı kuruldu

Fırtına öncesi sessizlik! Altın fiyatları alev alacak!
Ekonomi 33 yıllık ünlü inşaat devi iflas etti! İflas bayrağını çekti: Dev inşaat firmasının projeleri yarım kaldı!
Ekonomi

33 yıllık ünlü inşaat devi iflas etti! İflas bayrağını çekti: Dev inşaat firmasının projeleri yarım kaldı!

Yeniakit Publisher
2024-07-03 20:41:00 - 2024-07-03 20:45:17
33 yıllık ünlü inşaat devi iflas etti! İflas bayrağını çekti: Dev inşaat firmasının projeleri yarım kaldı!

Küresel ekonomik kriz dünyada etkisini artırırken bu kez Türkiye'nin bilinen inşaat firmalarından olan Taham İnşaat iflas bayrağını çekti. Birçok projede ortaklık kurdu ama projeleri yarım kaldı!

Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve Afrika'da da projeleri bulunan 33 yıllık Taham İnşaat iflas etti. Bursa'nın tanınmış şirketlerinden biri olan Taham, borçlarını yapılandırmak için konkordato talep etmişti. Şirket, verilen sürenin tekrar uzatılması için mahkemeye başvurdu.

Ekonomim'de yer alan habere göre, ancak şirketin konkordato süresinin uzatılması talebi Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme Taham İnşaat'ın iflasına karar verildi.

Bu kararın ardından Taham İnşaat’ın tüm faaliyetleri durduruldu. Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki projeleri yarım kaldı. 1991 yılında kurulan şirket, Türkiye’nin önde gelen inşaat firmalarından biriydi. Konut, otel, ofis binaları ve altyapı projeleri gibi birçok alanda faaliyet gösteriyordu.

ABD'den çok sert uyarı: Kuzey Kore'nin füze test atışlarına tepkisi!
ABD'den çok sert uyarı: Kuzey Kore'nin füze test atışlarına tepkisi!

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD'den çok sert uyarı: Kuzey Kore'nin füze test atışlarına tepkisi!

Türkiye’den 150 adet 'radar' geliyor
Türkiye’den 150 adet 'radar' geliyor

Aktüel

Türkiye’den 150 adet 'radar' geliyor

SGK uzmanı 'hayırlı olsun' diyerek ilan etti! En düşük emekli maaşında rakam belli oldu
SGK uzmanı 'hayırlı olsun' diyerek ilan etti! En düşük emekli maaşında rakam belli oldu

Ekonomi

SGK uzmanı 'hayırlı olsun' diyerek ilan etti! En düşük emekli maaşında rakam belli oldu

Trump kazanırsa Putin NATO ile anlaşacak" target="_blank">
İddia: Donald Trump kazanırsa Putin NATO ile anlaşacak
İddia: Donald Trump kazanırsa Putin NATO ile anlaşacak

Dünya

İddia: Donald Trump kazanırsa Putin NATO ile anlaşacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23