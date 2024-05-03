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Sosyal Medya 33 işçisini 1 Mayıs'ta SMS ile kovdu! CHP'li Mutlu seçim öncesi söz verdiği videosuyla gündemde
Sosyal Medya

33 işçisini 1 Mayıs'ta SMS ile kovdu! CHP'li Mutlu seçim öncesi söz verdiği videosuyla gündemde

Yeniakit Publisher
2024-05-03 04:03:00 -

1 Mayıs'ta SMS ile 33 işçiyi kovan Bayrampaşa Belediye Başkanı CHP'li Hasan Mutlu'nun seçim öncesi söz verdiği videosu sosyal medyada gündem oldu.

CHP'li Hasan Mutlu, 31 Mart seçiminden önce kameralar karşısına geçerek söz vermişti.

CHP'li Mutlu, "Bizler emekten yana olan insanlarız. Asla kimseyi işinden etmeyeceğiz." demişti.

Seçim öncesi verdiği sözü unutan CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Mutlu, 1 Mayıs'ta 33 işçisini SMS'le kovdu.

Hasan Mutlu'nun seçim öncesi verdiği söz sosyal medyada gündem oldu.

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