33 işçisini 1 Mayıs'ta SMS ile kovdu! CHP'li Mutlu seçim öncesi söz verdiği videosuyla gündemde
1 Mayıs'ta SMS ile 33 işçiyi kovan Bayrampaşa Belediye Başkanı CHP'li Hasan Mutlu'nun seçim öncesi söz verdiği videosu sosyal medyada gündem oldu.
CHP'li Hasan Mutlu, 31 Mart seçiminden önce kameralar karşısına geçerek söz vermişti.
CHP'li Mutlu, "Bizler emekten yana olan insanlarız. Asla kimseyi işinden etmeyeceğiz." demişti.
Seçim öncesi verdiği sözü unutan CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Mutlu, 1 Mayıs'ta 33 işçisini SMS'le kovdu.
Hasan Mutlu'nun seçim öncesi verdiği söz sosyal medyada gündem oldu.