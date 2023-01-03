  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aktüel

33 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 33 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 22:21:00 -
33 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 33 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 33 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23