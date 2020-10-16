33 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki uygulamada plakasız motosikleti durdurdu. Üzerinde yapılan aramada 33 bin 800 uyuşturucu hap ile 5 kilo 624 gram eroin bulunan motosiklet sürücüsü gözaltına alındı. Ekipler ayrıca uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik yapılan denetimlerde bir otomobili durdurdu. Araçtaki G.D, A.G ve Ç.O ile 29,45 gram eroin ele geçirildi.