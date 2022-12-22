32’li tuvalet kağıdı 250 TL oldu! Tek rulosu bakın kaç TL'ye geliyor...

Enflasyon ve dövizdeki artış ile alım gücü düşen dar gelirli kesim tuvalet kağıdı kullanmayı çoktan bırakmıştı. Orta gelir grubu ise artık lüks tüketim malzemesi sınıfına girmek üzere olan tuvalet kağıdı fiyatları ile şaşkına dönmeye devam ediyor.

32 RULO 250 TL

Fahiş zamlarla gündemden düşmeyen zincir marketlerde 32’li tuvalet kağıdı fiyatı 250 TL’yi gördü.

TEK RULOSU YAKLAŞIK 8 TL

Son gelen zamlarla birlikte sadece 1 adet tuvalet kağıdı rulosu ortalama 8 TL oldu. Tuvalet kağıdı fiyatlarındaki aşırı zamlara isyan eden vatandaşlar sosyal medyada trajikomik durumun dalgasını geçtiler.