  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi 32’li tuvalet kağıdı 250 TL oldu! Tek rulosu bakın kaç TL'ye geliyor...
Ekonomi

32’li tuvalet kağıdı 250 TL oldu! Tek rulosu bakın kaç TL'ye geliyor...

Tuvalet kağıdı ve kağıt havlu fiyatlarındaki aşırı zamlar, tüketiciyi canından bezdirdi. Zincir marketlerde 32'li 3 katlı tuvalet kağıdı fiyatı 250 TL'yi buldu.

Yeniakit Publisher
2022-12-22 09:41:00 -
32’li tuvalet kağıdı 250 TL oldu! Tek rulosu bakın kaç TL'ye geliyor...

Enflasyon ve dövizdeki artış ile alım gücü düşen dar gelirli kesim tuvalet kağıdı kullanmayı çoktan bırakmıştı. Orta gelir grubu ise artık lüks tüketim malzemesi sınıfına girmek üzere olan tuvalet kağıdı fiyatları ile şaşkına dönmeye devam ediyor.

32 RULO 250 TL

Fahiş zamlarla gündemden düşmeyen zincir marketlerde 32’li tuvalet kağıdı fiyatı 250 TL’yi gördü.

TEK RULOSU YAKLAŞIK 8 TL

Son gelen zamlarla birlikte sadece 1 adet tuvalet kağıdı rulosu ortalama 8 TL oldu. Tuvalet kağıdı fiyatlarındaki aşırı zamlara isyan eden vatandaşlar sosyal medyada trajikomik durumun dalgasını geçtiler.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23