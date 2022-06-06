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Dünya 32 Ukraynalı gazeteci hayatını kaybetti!
Dünya

32 Ukraynalı gazeteci hayatını kaybetti!

Ukrayna Kültür ve Enformasyon Politika Bakanı Aleksandr Tkaçenko, Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı savaşta şimdiye kadar 32 Ukraynalı gazetecinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 16:39:00 -
32 Ukraynalı gazeteci hayatını kaybetti!

Ukrayna Kültür ve Enformasyon Politika Bakanı Aleksandr Tkaçenko, Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı savaşta şimdiye kadar 32 Ukraynalı gazetecinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Tkaçenko, bugün ülkesinde kutlanan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu yıl ülkede Gazeteciler Günü'nün acı bir tadının olduğunu kaydederek, Rusya'nın başlattığı savaşın dördüncü ayında 32 Ukraynalı gazetecinin yaşamını yitirdiğini vurguladı.

Ayrıca son 8 senede savaşta ölen Ukraynalı gazetecilerin sayısının daha fazla olduğunu ifade eden ​​​​​​​Tkaçenko, günümüzde Ukrayna'daki gazetecilerin rolünün önemine dikkati çekti.

Gazetecilerin sorumluluk, özveri, azim ve cesaretlerinin de çok değerli olduğunu belirten Tkaçenko, "Enformasyon cephemiz sizlerin sayesinde çok güçlü." ifadesini kullandı.

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