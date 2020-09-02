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Ekonomi “3,2 milyon lira fındık üreticilerimizin hesaplarına yatırıldı”
Ekonomi

“3,2 milyon lira fındık üreticilerimizin hesaplarına yatırıldı”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) ürünlerini teslim eden fındık üreticilerine alım bedellerini hemen ödediklerini belirterek, dün itibarıyla 3,2 milyon liranın üreticilerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 12:16:00 -
“3,2 milyon lira fındık üreticilerimizin hesaplarına yatırıldı”

Pakdemirli, Twitter hesabından, fındık alımlarına ilişkin paylaşımda bulundu. Fındık alım bedellerinin hemen ödendiğini vurgulayan Pakdemirli, “Başta Giresun fındık üreticilerimiz olmak üzere, TMO’ya ürünlerini teslim eden üreticilerimize fındık alım bedellerini hemen ödüyoruz. Bugün (dün) itibarıyla 3,2 milyon lira üreticilerimizin hesaplarına yatırıldı. Bereketli olsun” değerlendirmesinde bulundu.

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