32 bin ton atıktan elektrik üretildi

Düzce’de evsel atıklar enerjiye dönüştürülüyor. Düzce Belediyesi tarafından 2021 yılında faaliyete geçirilen Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisi ile çöp sorunu kalıcı çözüme kavuşurken, enerji üretimi ile de katma değer sağlanıyor.

Düzce ili geneline hizmet veren ve atıkların verimli yönetimini sağlayan doğa dostu tesiste, karbon ayak izinin azaltılması noktasında dev adımlar atıldı.

Çevreye katkısı büyük

2024 yılının ilk 4 ayında 32 bin 553 ton atık elektrik üretmek üzere değerlendirilirken, 1 milyon 782 bin 36 metreküp biyogaz enerjisi, 2 bin 988,05 megavat elektrik enerjisi üretildi. Üretilen elektriğin 3 bin 586 hanenin 4 aylık elektrik tüketimine eşdeğer olduğu belirtildi.

Enerji üretimi ile ekonomiye güç kazandıran tesis, çevreye de değer kattı. 1 milyon 658 bin 367,75 kilogram karbondioksitin (CO2) atmosfere yayılımı engellenirken, bu rakamın 73 bin 705 ağaca, bin 185 aracın trafikten çekilmesine ve 426 bin 864,29 kilogram kömürün tüketiminin engellenmesine eşdeğer olduğu açıklandı.